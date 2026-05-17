ئیران: واشنتۆن وەڵام پێشنیار رێککەفتنەگە وە 5 مەرج دادەو

ئیران: واشنتۆن وەڵام پێشنیار رێککەفتنەگە وە 5 مەرج دادەو
2026-05-17T09:50:20+00:00

شەفەق نیوز - تاران

ئاژانس خەوەری فارس ئیرانی، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرای مەرجەیل واشنتۆن کرد، لە وەڵامەگەی لەبان پێشنیار رێککەفتنەگە.

 ئاژانسەگە وت: واشنتۆن مەرج ئەوە داناگە کە وسانن جەنگ لە گشت گۆڕەپانەیل وە جیوەجیکردن دانوسەنین بەسیاگ بوود.

 وتیش: واشنتۆن مەرج ئەوە داناگە کە تەنانەت 25 لەسەد لە سامانە سڕکریاگەیل ئیرانی نەیریەێد، و هەرلیوا مەرج هیشتن کارپیکردن تەنیا یەک کۆمەڵە لە دامەزراوەیل ئەتۆمی ئیران داناگە.

 هەمیش وت: مەرج ئەوە داناگە کە هیچ قەرەبووییگ وە ئیران نەیریەێد، و  400 کیلۆگرام لە یۆرانیۆم ئیرانی بەێدە دەسی.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon