ئیران هەڵوەشانن تووڕیگ سیخوڕی و بەندیکردن 50 کەس راگەینێد

فەرماندەیی ئاسایش نەتەوەیی ئیرانی، ئمڕوو یەکشەممە، هەڵوەشانن تووڕیگ رێکخریاگ راگەیان کە گورجە لە گردەوکردن و کلکردن زانیارییەیل ناسک ئەرا لایەنەیل دوژمن لەناو وڵاتەگە.

لە بەیاننامەیگ دیاری کرد کە ئۆپەراسیۆنەیل هەواڵگری و ئەمنی فراوان ئەنجام دان وە دیاریکردن تووڕەگە و دەسگیرکرن ئەندامەیلی، کە 50 کەس بوینەر وە توومەت هەماهەنگی وەگەرد دوژمن لەڕی دابینکردن وکلکردن زانیارییەیل لەبان شوونەیل ناسک کە دامەزراوەیل و ژیرخان و خاڵەیل وەشکین و شوونەیل بڵاوبوین هیزەیل ئەمنی لەخوەی گرێد.

بەیاننامەگە وتیش: توومەتبارەیل دەسکردنە وە کلکردن داتایل لەبان شوونەیل جیگیر و جویلەدار، کە بەشداری کرد لە ئاسانکردن جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنەیلیگ ئامانجدار دژ ئەو شوونەیلە، وەپای ئاژانس خەوەری "ئیرنا"ی ئیرانی.

دەسەڵاتەیل وتنیش: لە ئۆپەراسیۆنەیل دەسنریا وەبان کەرەستەیل ئەلیکترۆنی تایبەتمەن، لەناویانیش ئامێرەیل پەیوەندیکردن و ئامرازەیلیگ کە وە سەتەلایت کار کەن، بیجگە چەکەیل و تەقەمەنیەیل.

دەزگایەیل راگەیانن ئیرانی، لە وەختیگ گوزەشتە لە ئمڕوو، خەوەردان لە کۆتاییهاتن دانوسەنین لەناوەین ئیران و ئەمریکا لە ئیسلام ئاباد وەبی رەسین وە رێککەفتن، هەرچەن تەقەلا دریاس دانوسونین وەرەو چوارچیوەی کاریگ هاوبەش بچوود.