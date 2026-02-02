ئیران: هیچ نیازیگ بردن یۆرانیۆم پیتینریای ئەرا دەیشت وڵات نییە

شەفەق نیوز – تەهران

دەسەڵاتدارەیل ئیران، ئمڕوو دووشەممە، نیاز بردن یۆرانیۆم پیینریای ئەرا وڵاتیگ ترەک ڕەتکرد و دووپات لەوە کردن کە تەهران هیچ پلانیگ نەیرێد ئەرا کلکردن ماددە ئەتۆمییە پیتینریایەیل ئەرا دەیشت وڵات.

عەلی باقری، جبگر ەەرپرسی سیاسەتی دەرەکی لە سکرتاریەت ئەنجوومەن باڵای ئاسایش نەتەوەیی ئیران راگەیان “وەرپرسەیل ئیران هیچ نیازیگ نەیرن کە ماددە ئەتۆمییە پیتینریایەیل ئەرا هیچ وڵاتیگ کلبکەن و دانوسەنین لەی باوەتە نییە”.

وەرجەیەر رووژنامەی نیویۆرک تایمز وەپەی سەرچەوە ئاگادارەیل بڵاو کرد کە دەزگا هەواڵگرییەیل خوەرئاوا هیچ بەڵگەیگ پەیا نەکردنە کە تاران یۆرانیۆم پیتانن کەێد ئەرا بەرهەم کەرەستەی چەک ئەتۆمی.

هەرلیوا، رووژ دووشەممە، سەرچەوەیل ئەرا ئاژانس تەسنیم وتن کە شایەت دانوسەنین باڵای ئیران و ئەمریکا لە چەن رووژیگ ئایندە دەسوەپی بکەێد.