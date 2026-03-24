‏ئیران هەناردەکردن گاز سروشتی ئەرا تورکیا وسان

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏ئیران، ئمڕوو سێشەممە، هەناردەکردن گاز سروشتی ئەرا تورکیا وسان.

‏ئاژانس "بڵومبێرگ" باس لەوە کرد "ئیران هەناردەکردن گاز سروشتی ئەرا تورکیا وسانیە، دويای ئەوەگ پەلامار ئیسرائیل وەبان کێڵگەی 'فارس باشوور"، بی ئەوەگ زانیاری زیاتر بڵاو بکەێد.

‏بەشەیلیگ لە کێڵگەی گاز "فارس باشوور" و دامەزراوەیل نەفتی لە ناوچەی "عەسلەویە"، لە 18ی ئازار/ مارسی ئی مانگە، کەفتە وەر پەلاماریگ ئەمریکی-ئیسرائیلی.

‏کێڵگەی "فارس باشوور" گەپترین کێڵگەی گاز سروشتییە لە ئیران دانرێد، و کەفتیەس ناو پارێزگای بوشەهر، بەشە ئیرانییەگەی گەپترین کێڵگەی گازی دەریایییە لە جیهان، کە تەهران و قەتەر لە ئاوەیل کەنداو وەگەرد یەکتر بەشی کەن.

‏یەیش لە وەختیگە ئاڵۆزییەیل سەربازی لە ناوچەگە زیاتر بویە، کاریگەری راستەوخۆ دێرید وەبان بازاڕەیل وزە و کڕ کلکردن.

‏

‏