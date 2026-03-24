ئیران هەناردەکردن گاز سروشتی ئەرا تورکیا وسان
شەفەق نیوز - تەهران
ئیران، ئمڕوو سێشەممە، هەناردەکردن گاز سروشتی ئەرا تورکیا وسان.
ئاژانس "بڵومبێرگ" باس لەوە کرد "ئیران هەناردەکردن گاز سروشتی ئەرا تورکیا وسانیە، دويای ئەوەگ پەلامار ئیسرائیل وەبان کێڵگەی 'فارس باشوور"، بی ئەوەگ زانیاری زیاتر بڵاو بکەێد.
بەشەیلیگ لە کێڵگەی گاز "فارس باشوور" و دامەزراوەیل نەفتی لە ناوچەی "عەسلەویە"، لە 18ی ئازار/ مارسی ئی مانگە، کەفتە وەر پەلاماریگ ئەمریکی-ئیسرائیلی.
کێڵگەی "فارس باشوور" گەپترین کێڵگەی گاز سروشتییە لە ئیران دانرێد، و کەفتیەس ناو پارێزگای بوشەهر، بەشە ئیرانییەگەی گەپترین کێڵگەی گازی دەریایییە لە جیهان، کە تەهران و قەتەر لە ئاوەیل کەنداو وەگەرد یەکتر بەشی کەن.
یەیش لە وەختیگە ئاڵۆزییەیل سەربازی لە ناوچەگە زیاتر بویە، کاریگەری راستەوخۆ دێرید وەبان بازاڕەیل وزە و کڕ کلکردن.