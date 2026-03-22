‏ئیران: هەماهەنگی مەرج رەدبوین کەشتییەیلە لە تەنگەی هورمز

‏شەفەق نیوز- تەران

‏نوێنەر ئیران لە ڕێکخریاگ دەریایی ناودەوڵەتی، عەلی مووسەوی، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان تەنگەی هورمز وازە ئەرا گشت کەشتییەیل مەگەر "دوژمنەیل"، و ئاماژە دا وە توانای رەدبوین کەشتییەیل لە ناو تەنگەگە وە هەماهەنگی وەگەرد وەرپرسەیل ئیرانی.

‏مووسەوی وەپاێ قسەی "ئیران ئینتەرناشناڵ" دووپاتکرد "پاپەندبوین ناودەوڵەتی دەێد وەگەرد رێزگرتن لە یەکپارچەیی خاک ئیران و مافەیل"، و دیاریکرد "دیپلۆماسی یەکەم ئەرا تەهران، و لایەنەیل تر پەکخسن گشت پەلامارەیل و بونیادنان متمانە وە بنەما مێنێدەو".

‏هەمیش وتیە؛ "تەهران ئامادەس ئەرا هاوکاری وەگەرد ڕێکخریاگە و وڵاتەیل جیاواز ئەرا خاسکردن سەلامەتی دەریایی و دابینکردن ئەمنییەت کەشتیڕان".

‏لە گوزەشتە دۆناڵد ترەمپ، سەرۆک ئەمریکا، هەڕەشەیل دژ وە ئیران، دویەو شەو شەممە توندەو کرد، و ئاگاداری دا لە تێکدان وێستگەیل وزە لە وڵاتەگە ئەگەر تەنگەی هورمز وەتەواوی لە ماوەی 48 سەعات واز نەکرێد.

