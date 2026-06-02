ئیران: هێمان هیچ وەڵامیگ ئەرا یاداشتنامەی ئەمریکی نییە

سەرچەوەیگ نزیک لە شاند دانوسەنکار ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرا کرد کە دەق یاداشتنامەی لەیەکفامستن پێشنیارکریاگ لەناوەین ئیران و ویلایەتە یەکگرتگەیل هێمان ها ژیر خوەنستن لەناو تاران، و لایەن ئیرانی تا ئیسە هیچ وەڵامیگ فەرمی کل نەکردگە.

ئاژانس "میهر" ئیرانی لە زوان سەرچەوەگەو و وت: میژوو ویلایەتە یەکگرتگەیل لە پابەندنەۊن وە رێککەفتنەیل وەرین و نەمەنن متمانەی کەڵەکەبۊ لەناوەین هەردوگ لا هیلێد ئیران وە ئاست بەرزیگ لە تونی و وریایی رەفتار وەگەرد یاداشتنامەگە بکەێد.

دیاری کرد کە واشنتۆن هەست وە نیگەرانی لە لیکەفتەیل جەنگەگە کەێد، لە وەختیگ کە تاران هەست وە نیگەرانی لە رێککەفتنەگە کەێد، و رخەیل ئیرانی لە دووارەبۊن ئەزموونەیل وەرین کە دەسکەفتەیل وەرچەویگ لەناوی وەدەس نەهاوردگە.

سەرچەوەگە وتیش: ئەمریکا پۊل فرەیگ لەبان ئی جەنگە خەرج کردگە و ئەو سەرکەفتنە وەدەس نەهاوردگە کە تەقەلا ئەرای داوێد، و دووپاتیش کرد کە ئیران لەوەر ئەزموونەیل وەرین، ئیسە رووشنایی خەێدە بان وەدەسهاوردن گەرەنتی کە بڕەسێدە دەسکەفتەیل راسگانی و گونجیاگ جیوەجیکردن وەرجە دەرکردن هەر بڕیاریگ لەباوەت یاداشتنامەگە.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، دۊکە دووشەممە، دووپات کرد لە وەرنەگردن هیچ وەڵامیگ لە ئیران لەباوەت ئەو راپۆرتەیلە کە خەوەر لە وسانن گفتوگۆەیل دەن.

ترەمپ ئەرا کەناڵ "NBC" وت کە بیدەنگی وە مانای گلەوخواردن ئەرا پەلاماردان ئیران نییە، باوجی واشنتۆن گەمارۆەگە هیلێدەو، و دیاری کرد کە گەمارۆی ویلایەتە یەکگرتگەیل لەبان ئیران جۊر پۆڵاس و وە تونی مینێدەو.. ئیمە تۊنییمن فرە چەوەڕێگی بکەیمن و ئەوان زەرەدمەنن.

ئی لێدوان ترەمپە دۊای چەن سەعاتیگ تیەێد لە دووپاتکردن دەزگایەیل راگەیانن ئیرانی وە وسانن تاران ئەرا کلکردن پەیامەیل وەگەرد واشنتۆن، وەجۊر ناڕەزایەتییگ لەبان پەلامارەیل ئیسرائیل لە لوبنان.