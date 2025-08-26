ئیران هەڕەشەی وەڵامدانیگ سەختتر لەبان هەر پەلاماریگ ئیسرائیلی دەێد

شەفەق نيوز- تەهران

محمد باقر قایباف سەرۆک ئەنجومەن شورای ئیران، ئمڕوو سێشەممە، هەڕەشەی وەڵامدانیگ سەختتر دا لەبان هەر پەلاماریگ ئیسرائیلی لە بانان، و نوقڵاتەی فراوانکردن جەنگەگە دا ئەگەر دووارە قومیا.

رووژنامەی "انتخاب" ئیرانی لە زوان قالیباف وت: لەو تاقیکردن گرانە کە بویە ئەزموون ئەرا ئیمە، لەی جەنگە کە 12 رووژ وەردەوام بوی، بڕیگ خاڵەیل لاوازی دیاری کریان و چارەسەر کریان، وەگەرد پاڵپشتیکردن خاڵەیل هاز، هیزەیل سەربازی ئیمە رەسینەسە ئامادەباشی ئەرا کلکردن وەڵامیگە سەختتر لە جاران لەبان هەر پەلاماریگ وەبان ئیران، وە مەرجیگ ئەگەر کەژمن هەڵە نەکردوێد وەنە بڕیار پەلاماردان ئیران نیەێد.

قالیباف وتیش: هیزەیل چەکدار ئیران پەلتنەیل گونجیاگ دانانە تا نەیلن دوژمن هەڵەیگ بکەێد، و راهێنان مووشەکی لەلایەن هیزەیل دەریاوانی سوپای ڕیرانی دیارترین ئەو کارەیلە بوی، کە پەیامیگ ئاشکرا ئەرا دوژمن کلکردن کە ئویشێد: لە هەر جەنگیگ ئەگەری هاتگ، سیاسەت سەیرکردن نیەمینێد، و شوین و ناوچەیل نوویگ خریەێدە کار ئەرا وەڵامدان، وە مەرجیگ ئەگەر دوژمن ویرداری کرد لەبان هەر پەلاماریگ، ئەوەسا فراوانی جەنگ وەرەو شوڵتسەیل نوویگ و چینەیل ترەک ئابووری و سیاسی دوینیمن.