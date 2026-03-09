ئیران هەڕەشەی هاوڵاتیەیل دەیشت وڵات دەێد ئەگەر هاوکاری دوژمن بکەن

شەفەق نيوز- تەهران

نویسنگەی یانگەشەکار گشتی لە ئیران، ئمڕوو دووشەممە، هوشداری وە ئەو ئیرانیەیلە دا کە هانە دەیشت وڵات لە هاوکاری وەگەرد دوژمن، و باس دەسناین وەبان پویل و داشتەیلیان کرد و هەمیش چەسپانن سزایەیلیگ کە شایەت بڕەسێد ئەرا وەسێدارەدان.

یانگەشەکار گشتی لە بەیاننامەیگ وت: هەر هاوکارییگ یا دڵسووزییگ وەگەرد لایەنەیل دوژمن لە دەیشت وڵاتەو وەشیوەیگ هەڕەشەی ئاسایش نەتەوەیی ئیران بکەێد ئەوەسا نواگیری کریەێد وە دەسناین وەبان گشت داشتەیل، وڵحەرۆ سزایەیلیگ کە لە یاسای سزادان ئیسلامی نویساس.

وتیش: یاسای سەختەوکردن سزایەیل لەبان سیخوڕی ئەرا ئیسرائیل یا هاوکاری وەگەرد دەوڵەتەیل دوژمن کە لە تشرین یەکەم 2025 بڕیار دریا، کە باس دەسناین وەبان داشتەیل و چەسپانن سزایەیل سەختیگ لەبان هەر کەسیگ بەشداری بکەێد لە چالاکیەیل سەربازی یا هەواڵگری دژوە ئاسایش و بەرژەوەنیەیل نیشتمانی ئیران.

دووپاتیش کرد کە هەر چالاکییگ هەواڵگری یا کاریگ سیخوڕی ئەرا ئیسرائیل یا ئەمریکا یا هەر لایەنەیگ دوژمن ئەو کەسە خەێدە وەر دەسناین وەبان داشتەیلی، و هاتێ سزاگەی بڕەسێد ئەرا وەسێدارەدان.