‏ئیران هەڕەشە لە بانکەیل ئیسرائیلی و ئەمریکی دەێد و بنکەیل هەولێر کەێدە ئامانج

‏ئیران هەڕەشە لە بانکەیل ئیسرائیلی و ئەمریکی دەێد و بنکەیل هەولێر کەێدە ئامانج
2026-03-11T09:52:27+00:00

‏شەفەق نیوز - تاران

‏سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، هەڕەشە پەلامارداین بانکەیل و دامەزراوە ئابوورییەیل ئیسرائیلی و ئەمریکی لە ناوچەگە کرد، و پشتڕاسی کرد  پەلامار چەن بنکەیگ لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان دایە.

‏قسەکەر بارەگای "خاتم الأنبياء" سەر وە سوپای پاسداران  وت: "قەوارەی زایۆنی شەو گوزەیشتە یەکیگ لە بانکەیل ئیرانی کردەسە ئامانج،" و دیاری کرد کە "پەلاماردان بانکەگە ماف جواوداین وەپیمان دەێد دژ وە   دامەزراوە ئابوورییەیل ئیسرائیلی و ئەمریکی لە ناوچەگە".

‏قسەکەرەگە، داوا لە هاوڵاتییەیل وڵاتەیل ناوچەگە کرد کە "لە دوێری یەک کیلۆمەتر لە لقەیل بانکەیلیان دویرەوبکەفن،" و دووپاتکرد کرد "بایەت ئەمریکییەیل چەوەرێ جواو یەکلاییکەر و هاوشێوە  بوون،" جویر نیشانیگ ئەرا ئەگەر تونوتیژیکرد پەلامارەیل بان ئامانجەیل ئابووری.

‏ سوپای پاسدان لە بەیاننامەی ترەک راگەیان، بنکەیل ئەمریکی و ئیسرائیلی لە هەولێر بەلەم پەنجەم ئەمریکی ناوچەی "بئير يعكوف" لە تەل ئەبیب کردەسە ئامانج، لە چوارچمگ شەپوول ۳۷ لە پرۆسەی (الوعد الصادق 4).

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon