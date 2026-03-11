ئیران هەڕەشە لە بانکەیل ئیسرائیلی و ئەمریکی دەێد و بنکەیل هەولێر کەێدە ئامانج
شەفەق نیوز - تاران
سوپای پاسداران ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، هەڕەشە پەلامارداین بانکەیل و دامەزراوە ئابوورییەیل ئیسرائیلی و ئەمریکی لە ناوچەگە کرد، و پشتڕاسی کرد پەلامار چەن بنکەیگ لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان دایە.
قسەکەر بارەگای "خاتم الأنبياء" سەر وە سوپای پاسداران وت: "قەوارەی زایۆنی شەو گوزەیشتە یەکیگ لە بانکەیل ئیرانی کردەسە ئامانج،" و دیاری کرد کە "پەلاماردان بانکەگە ماف جواوداین وەپیمان دەێد دژ وە دامەزراوە ئابوورییەیل ئیسرائیلی و ئەمریکی لە ناوچەگە".
قسەکەرەگە، داوا لە هاوڵاتییەیل وڵاتەیل ناوچەگە کرد کە "لە دوێری یەک کیلۆمەتر لە لقەیل بانکەیلیان دویرەوبکەفن،" و دووپاتکرد کرد "بایەت ئەمریکییەیل چەوەرێ جواو یەکلاییکەر و هاوشێوە بوون،" جویر نیشانیگ ئەرا ئەگەر تونوتیژیکرد پەلامارەیل بان ئامانجەیل ئابووری.
سوپای پاسدان لە بەیاننامەی ترەک راگەیان، بنکەیل ئەمریکی و ئیسرائیلی لە هەولێر بەلەم پەنجەم ئەمریکی ناوچەی "بئير يعكوف" لە تەل ئەبیب کردەسە ئامانج، لە چوارچمگ شەپوول ۳۷ لە پرۆسەی (الوعد الصادق 4).