ئیران هەڕەشەی پەلاماردان ژیرخانەیل لە ناوچەگە دەێد حۊر وەڵام ئەرا هەڕەشەیل ترەمپ

شەفەق نیوز - تاران

سەرچەوەیگ سەربازی ئیرانی، ئیوارەی ئمڕوو چوارشەممە، هەڕەشەی ئامانجگردن ژیرخانەیل و دامەزراوەیل وزە لە ناوچەگە کرد ئەگەر هەر پیەڵیگ یا وێستگەیگ کارەبا لە وڵاتەگە کریا ئامانج.

سەرچەوەگە وە ئاژانس "تەسنیم" وت، کە "ئیران ئیرادەیگ دیرێد لە جیوەجیکردن سەروەریی خوەی لەبان تەنگەی هورمز، و هیچ ری نیەێد تا تەنگەی هورمز جاریگ تر بوودە هەڕەشە وەبان ئیران".

سەرچەوەگە دیاری کرد کە "رەدبۊن کەشتییەیل لەڕی ئی تەنگەگە بیوەی بوود ئەگەر هەماهەنگی وەگەرد ئیران و لە ژیر رێکخستنەیل ئیرانی بکریەێد، و ئەگەر وەیجویرە نەکەێد وەنە ئیران چاوپووشی لە ئیرادەی چەوپووشی نیەکەێد لە کۆنترۆڵکردن ئی تەنگەگە، و یە لە چوارچیوەی بیوەیی مەودادریژ ئەرا تەنگەگە دەنە ئەژمار".

سەرچەوە سەربازییەگە هوشداری دا کە "ئەگەر ئەمریکییەیل پیەڵیگ یا وێستگەیگ کارەبا لە ئیران بکەنە ئامانج، ئیران لە وەرانوەری ژیرخانەیل و پیەڵەیل لە ناوچەگە خەێدە ژیر گورزەیل، لە ناویان دامەزراوەیل وزە کە ئەمریکییەیل بەرژەوەنی لەناویان دیرن".

ئی لێدوانەیلە دۊای هەڕەشەی نوو سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپ تیەن کە لەناوی وت: "ئەگەر ئیران هەر کەشتییگ بکەێدە ئامانج، لە وەرانوەری پیەڵیگ یا وێستگەیگ کارەبا پەلامار دەیمن لە ئیران".

لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو چوارشەممە، فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی "سێنتکۆم" راگەیان، لە تەواوکردن یانزەهەمین شەو لەبان یەک لە گورزەیل دژ وە ئیران هاووەخت وەگەرد وەردەوامبۊن بەرزەوبۊین ئاڵووزییە ئەمنییەیل لە ناوچەگە.

فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ خەوەرداد، لە ئامانجگردن ناوەندەیل ئۆپراسیۆنەیل سەربازی ئیرانی، و توانایەیل دەریایی، و گەراجەیل فڕۆکەیل، و دامەزراوەیل ئەممارکردن فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل، و ژیرخان خزمەتگوزارییە لۆجستییە سەربازییەیل، و ئەوەیش وە ئامانج زیاتر رمانن توانای ئیران لەبان هەڕەشەکردن لە کەشتیوانی بازرگانی لە تەنگەی هورمز.