‏ئیران هەڕەشەی چەسپانن سزای نوو وەپای وڵاتەیل خوەرئاوا کەید لە ری گەروو هورمزەو

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏محەمەد موخبەر، ڕاوێژکار و یاریدەدەر رێبەر باڵای ئیران و ئەندام کۆمەڵەی دیاریکردن بەرژەوەندییەیل رژێم، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیاند وڵاتەگەی وەتەما چسپانن سزا وەپای وڵاتەیل خوەرئاوا لە ری گەرووی ستراتیژی هورمز، یەیش لە وەختیگ کە ئاڵۆزییەیل ناوچەگە روو لە بەرزەوبوین زیاترە.

‏موخبەر دیاری کرد: "ئیران هاتێ سنووردارکردن ئەرا هاتوچوی کەشتییەیل لە گەرووەگە بچەسپنێ" دووپات کرد "داڕشتن سیستم نوویگ ئەرا دەریاوانی لە هورمز، یەکێ لە ئەنجامەیل پەلامار ئەرا بان ئیران بوود" جویر نیشانەیگ ئەرا جەنگ سەربازی لە ناوەن تەهران لە لاییگ و واشنتۆن و تەلئەبیب لە لایتر.

‏دووپات کرد ئێ کارە پێگەی وڵاتەگەی فراونەو کەید "تا لە دەوڵەتیگ سزادریاگ بوودە دەوڵەتیگ وەهێز".

‏ئێ قسەیلە هاوکاتە وەگەرد پلان ئیدارەی سەرۆک دۆناڵد ترەمپ ئەرا کلکردن هەزاران سەرباز ئەرا بەهێزکردن ئۆپەراسیۆنەیل لە خوەرهەڵات ناوڕاس، جویر ئامادەکارییگ ئەرا قۆناغ نوویگ لە جەنگ دژ وە ئیران.

