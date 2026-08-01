ئیران هەڕەشەی کردنە ئامانج دامەزراوەیل وزەی ئەمریکی و ئیسرائیلی کەێد لە وەڵام هەڕەشەیل ترەمپ
شەفەق نیوز - وەشۊنکەفتن
وەرپرسیگ باڵای ئیرانی، رووژ شەممە، هەڕەشەی کردنە ئامانج ژیرخان گرنگ وزەی سەر وە ئیسرائیل و ویلایەتە یەکگرتگەیل لە ناوچەگە کرد، لە وەڵام ئەوەگ وەسفی کرد وە هەڕەشەیل ئەمریکی ئەرا کردنە ئامانج دامەزراوەیل وزەی ئیرانی.
ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی لە وەرپرسەگە وت، تاران پلانیگ گشتگیر ئامادە کردگە ئەرا وەڵامداین هەر "ملهڕییگ ئەمریکی چەوڕیکریاگ"، و ئەوەیش دیاری کرد کە ئەو راپۆرتەیلە کە باس لە ئەگەر جیوەجیکردن پەلامارەیل ئەمریکی و ئیسرائیلی لەبان ژیرخان ئیرانی کەن، نوێنەرایەتی "رییگ لە ریەیل ملهڕی" کەن.
یەیش دۊای راپۆرتەیلیگ راگەیانن هات کە لە وەرپرسەیل باڵا لە وەڕێوەبەرایەتی ئەمریکی وت کە سەرۆک دۆناڵد ترەمپ پلانیگ پەسەن کردگە کە جیوەجیکردن پەلامارەیل فراوانیگ دژ وە ئیران لەخوەی گرێد کە شایەت ری خوەش بکەێد، وەپای ئەو راپۆرتەیلە، ئەرا لاوازکردن رژیم ئیرانی وە شیوەیگ گام وە گام.
لە خود چوارچێوە، وەزارەت دەیشت ئیرانی راگەیان کە وەزیرەگەی عەباس عراقچی لەوەخت پەیوەندییگ تەلەفۆنی وە هاوتا بەریتانییەگەی راگەیانیە، کە ویلایەتە یەکگرتگەیل پیشێل پەیمانەیلی لە یاداشت لەیەکفامستن کردگە، و ریگری لە جیوەجیکردنی کردگە.
وەزارەتەگە زیای کرد کە عراقچی واشنتۆن و تەلئەبیب خستەسە وەر وەرپرسیاریەتی پەرەسەنینەیل ناوچەگە، و هوشداری دا لەوەگ کە ریگریکردن لە ئامرازەیل رەدبوین لە گەروو هورمز لەلایەن لایەنەیل سێیەمەو بوودە مدوو ئاڵووزی زیاتر.
وەزیر ئیرانی دووپات لەبان ئیرادەی وڵاتەگەی کرد ئەرا دانان ئامرازەیل جیوەجیکاری ئەرا وەڕێوەبردن دەریاوانی لە گەروو هورمز وە هاریکاری وەگەرد سوڵتاننشین عومان.
لەلای خوەیەو، ئەمیندار ئەنجومەن ئاسایش نیشتمانی ئیرانی محمد زولقەدر وت، کە وەردەوامبۊین گەمارۆی دەریایی ئەمریکی بوودە مدوو تونەوکردن بەسیان گەروو هورمز و هاتێ گەرووەیل ترەکیش، و هوشداری دا لەوە کە ئابووری جەهانی و بازاڕەیل وزە، وەگەرد دەنگدەرەیل ئەمریکی، باج هەر پەرەسەنینیگ سەربازی نوو لە ناوچەگە دەن.