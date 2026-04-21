ئیران: هیچ شاندیگ ئیمە ئەرا پاکستان نەچگە

شەفەق نیوز - تاران

تەلەفزیۆن ئیرانی، شەفەق سێشەممە، دووپات کرد کە تا ئیسە هیچ شاندیگ ئیرانی نەچیەسە ئیسلام ئاباد چ سەرەکی بوود یا ئامادەکاری، وە رەدکردن راپۆرتەیل راگەیانن لەبارەی رەسین شاندیگ ئیرانی ئەرا پاکستان یا دیاریکردن وەختێگ ئەرا هەر گردەوبوینیگ.

عەباس عەراقچی، وەزیر دەیشت ئیرانی، لە پەیوەندییگ تەلەفۆنی وەگەرد هاوتا پاکستانییەگەی، وت: هاندانەیل و وتار هەڕەشەکاری و پێشێلکارییەیل ئەمریکی وەردەوام ئەرا وسانن تەقە، و تایبەت پەلامارەیل لەبان کەشتییە بازرگانییە ئیرانییەیل، ریگرسیگ گەورە نیشان دەن لەوەرانوەر وەردەوامبوین پرۆسەی دیپلۆماسی، وەپای ئەوەگ ئاژانس هەواڵەیل تەسنیم هاوردیەسەی.

هەمیش وت: ئیران چەودیاری رەوشەیل وە وردی کەێد، دۊای ئەوە بڕیار لەبان رێڕەو بانان دەێد.

ئاژانس "رۆیتەرز"، لەزوان سەرچەوەیگ پاکستانی، لە وەختیگ گوزەشتە لە شەفەق سێشەممە، خەوە دا و کە شایەت دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا خوەی یا لەڕی ئینتەرنێتەو بەشداری بکەێد لە ئەگەر رەسین ئەرا رێککەفتنیگ لە دانوسەنینە وەردەوامەیل.

سەرچەوەگە وت: کەشوهەواگە ئەرێنییە، و دانوسەنینەیل وەپای خشتە وەختە دیاریکریایەگە وەرەونوا چن، لە سای نیشانەیلیگ ئەرا وەرەونواچگن لە دانوسەنین.