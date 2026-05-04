ئیران: هيچ رەدبوینیگ لە هورمزەو نییە مەگەر وە هەماهەنگی

لیوا عەلی عەبدولڵاهی، فەرماندەی بارەگای خاتەم ئەنبیا لە ئیران، ئمڕوو دوشەممە، هوشداری دا لە رەدبوین کەشتییەیل لە گەروو هورمزەو وەبی هەماهەنگی وەگەرد هیزەیل ئیرانی، وباس ئامانجگردن هەر بوینیگ سەربازی بیگانە لە ناوچەگە کرد.

و عەبدولڵاهی، لە بەیاننامەیگ کە لە بارەگاگە دەرچگە، وت: هەر رەدبوینیگ ئارام لە گەروو هورمزەو وە هەماهەنگی وەگەرد هیزە چەکدارەیلە وەڕیەو چوود، دووپات کرد کە گشت کەشتییە بازرگانییەیل و هەڵگرەیل نەفت دۊربکەفن لە هەر ریکاریگ ئەرا رەدبوین وەبی هەماهەنگی وەگەرد ئەو هیزەیلە کە لە گەرووەگە جیگیرن.

وتیش: ئیران مقیەتی لە ئاسایش گەروو هورمز کەێد و وەڕییەوە بەێد وە گشت هیزیگ کە دیرێدەی، وە هوشداریدان لەوە کە سوپای ئەمریکی و هەر هیزەیلیگ چەکدار بیگانە تویش پەلامارداین بوونەو ئەگەر تەقەلای نزیکەوبوین یا چگن ئەرا ناو گەرووەگە بیەن.

عەبدولڵاهی هەمیش وت: بایەسە لایەنگرەیل ویلایەتە یەکگرتگەیل ئاگادار بوون تا نەکفنە پەشیمانییگ کە شوینی پڕەو نیەوود، وە تاوانبارکردن سەرکردەیل ئەمریکی و سوپاگە وە پەنابردن ئەرا دزیکردن و چەتەیی دەریایی لە ئاوە وازەیل.

دەسەی ئۆپراسیۆنەیل بازرگانی دەریایی بەریتانی، ئمڕوو دوشەممە، راگەیان کە ویلایەتە یەکگرتگەیل ناوچەیگ ئارام پته‌وکریاگ دروس کردگە ئەرا پاڵپشتیکردن رەدبوین لە گەروو هورمز، لە چوارچیوەی ربکارەیل مقیەتیکردن دەریاوانی.

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، لە وەختیگ زۊتر، راگەیان کە ویلایەتە یەکگرتگەیل شەوەکی دووشەممە دەس کەێدە تەقەلایەیل ئازادکردن ئەو کەشتییەیلە کە لە گەروو هورمز گیر خواردنە.