‏ئیران: هویچ وەختیگ ئەرا خولیگ نوو لە دانوسەنین وەگەرد واشنتۆن دیاری نەکریاس

‏شەفەق نیوز - تاران

‏ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی، ئمڕوو شەممە، راگەیان تەهران تا ئیسە رەزامەندی نەدایە ئەرا سازکردن خول ترەک دانوستانەیل، ئیەیش لە دویای ئەوە کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا ئەوەگ کە وە "گەمارۆی دەریایی لەبان ئێران" ناو وەسفکرد، راگەیاند.

‏ئاژانسەگە لە زوان سەرچەوەیل ناوبرد "ئیران وە تەما نییە وەخت خوەی وە فیرۆ بێیەد لە دانوستانەیل درویژ و بێ سوود".

‏وتیش؛ "رەتکردن تەهران ئەرا رەزامەندی لەبان خول ترەک گلەوخوەێد ئەرا ئەو داواکارییە ئەمریکییەیلە کە وە 'زێدەڕۆ' ناویان برد لەناو وتووێژەیل وەردەوام".

