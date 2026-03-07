‏ئیران هووشداری دەێد وە هاوڵاتییەیل خوەی لە هاوکاری وەگەرد "دوژمن" وە کلکردن وینە یا ڤیدیۆ

شەفەق نیوز - تەهران

‏وەزارەت ئاسایش ئیران، ئمڕوو شەممە، هووشداری دا لە هەر هاوکارییگ وەگەرد دوژمن لە رێ کلکردن وینە یا ڤیدیۆ ئەرا کەناڵەیل ئاسمانی دژ و تووڕەیل کۆمەڵایەتی سەر وەو وڵاتەیلە.

‏وەزارەتەگە دیاریکرد "وە توندی مامەڵە کەێد وەگەرد هەر کەسیگ کە هاوکاری دوژمن بکەێد لە رێ کلکردن وینە یا ڤیدیۆ ئەرا کەناڵەیل ئاسمانی دژ و تووڕەیل کۆمەڵایەتی سەر وەپیان".

‏وەزارەتەگە ئەرا مەردم ئیران دووپاتکرد ئی کارەیلە هانە ژیر چەودێری، و وەپای مادەی 4 لە یاسای توندکردن سزایەیل ئەرا ئەو کەسەیلە کە هاوکاری قەوارەی زایۆنی و دەوڵەتەیل دژ کەن، مامەڵە وەگەردیان کریەێد".

‏جی باسە، ویلایەتە یەکگرتگەل و ئیسرائیل، لە 28ی شوبات گوزەشتە، زنجیرە پەلامار ئەنجام دان ئەرا بان چەن ئامانجیگ لە ئێیران، لە ناوی تەهران پایتەخت، کە زەرەد فرەیگ و قوربانی مەدەنی لێ کەفتەو، بیجگە لە کوشتن رێبەر ئیران عەلی خامنەیی و چەن فەرماندەیگ لە سوپای پاسداران و سوپا.

