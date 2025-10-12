ئیران هاناویان.. ترەمپ مکیسکردن ئەرا لوتکەی شەرەم شێخ زیایەو کەێد

شەفەق نيوز- خوەرھەڵات ناوڕاس

میدیایەیل ئیسرائیلی، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرا کردن کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا لیست ئەو دەوڵەتەیلە فراوانەو کرد کە مکیس کریانە ئەرا بەشداریکردن لە لویتکە ئاشتی شەرەم شێخ، کە وڵات میسر میوانداریی کەێد، تا ئیرانیش بگرێدەو، لەسای نەوین ئیسرائیل لەو لوتکە.

کەناڵ "12" وت: وەزارەت دەیشت ئەمریکا مکیس فەرمی ئەرا لوتکەی سەرکردەیل لەبان غەززە کلکرد، کە رووژ دووشەممە لە شەرەم شێخ وەڕیەو چوود.

وتیش: ئەمریکا وەشیوەی گەورەیگ لیس مکیسکردن فروانەو کرد، کە ئیسپانیا و ژاپۆن و ئازەربایجان و ئەرمەنستان و مەجەر و هندستان و سالڤادۆر و قوبرس و یونان و بەحرەین و کوێت و کەنەدا خستە ناوی.

دیاری کرد کە لە وەختیگ ئیسرائیل بەشداری نیەکەێد، مکیس ئیران کریاس، و هیچ قسەیگ لەلایەن ئیرانەو لەی باوەتە دەرنەچگە.

ترەمپ نیاز دیرێد لوتکەی سەرکردەیل جیهان لەبان غەززە ئەنجام بەێد وەختیگ لە هەفتەی ئایندە سەردان میسر کەێد، وەگورەی پەیامنێر ئەکسیۆس.

ئی لوتکە پشتگیری ناودەوڵەتی زیاتر ئەرا پلان ترەمپ گردەو کەێد ئەرا ئاشتی لە غەززە، لەسای رێککەفتنەیل سەختیگ لەباتی حکومڕانی و ئاسایش و دووارە ئاوەدانکردن لە دویای جەنگ.

جی باسە کە عەباس عراقچی وەزیر دەیشت ئیران دویەکە یەکشەممە، لە دیداریگ تەلەڤزیۆنی وت: ئیران پشتگیری لە هەر پلانیگ ئاشتی راسگانی کەێد کە بڕەسێدە وسیان تاوانەیل و جینۆساید لەبان گەل غەززە.