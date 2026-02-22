‏ئیران: نەفت و کانزایەیل وەدەس ئەمریکا نیەیمن

‏شەفەق نیوز- تەهران

‏وەرپرسیگ باڵای ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان تەهران کۆنترۆل سەرچەوەیل نەفتی و کانزایەیلی رادەس ئەمریکا نیەکەێد، لەهەمان وەخت وەخت خوول نووگ گفتوگویەیل وەرد وڵاتە یەکگرتگەیل ئاشکراکرد.

‏وەرپرسیگ گەورەی ئیرانی، وەپای "رۆیتەرز" وت " وڵاتەگەی کۆنترۆل سامانەیل نەفت و کانزایەیل رادەس نیەکەێد، باوجی کۆمپانیا ئەمریکیەیل هاتێ هەمیشە بەشداربوین جویر بڕیکار لە کێڵگە نەفتی و غازیەیل ئیران" دیاریکرد "تەهران و واشنتۆن نوڕین جیاواز خوەیان دیرن لەبان مەودا و میکانیزم لاوردن سزایەیل بان وڵاتەگە لە وەرانوەر سنووردارکردن بەرنامەی ئەتۆمی".

‏وتش؛ " بڕیارە گفتوگویەیل نوو لە مانگ مارس/ ئازار وەڕیوەبچوود".

‏وەرپرسەە وت: "تەهران توەنێد هویر وە بژاردەیگ بکەێد کە هەناردەکردن بەشیگ لە یۆرانیۆم کاڵیاگ ئاستبەرز و کەمەوکردن ئاست پاکی و پێکهێنان هاوپەیمانییگ ناوچەیی ئەرا کاڵین یۆرانیۆم بگردەخوەی، بەڵام لە وەانوەر بایەت دان وە ماف ئیران ئەرا کاڵین یۆرانیۆم بنرێد ئەرا مەبەست ئاشتیانە.

‏وتیش: "گفتوگویەی وەردەوامن، دەرفەتیگ هەس ئەرا رەسین وە رێککەفتنیگ وەختانە".

‏

‏