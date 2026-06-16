ئیران نزیکەوبوین بەسانن تووڕ کارەبای خوەی وەگەرد قەتەر راگەیان
شەفەق نیوز - تاران
وەزیر وزەی ئیران عەباس عەلی ئابادی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان وڵاتەگەی لە نزیکترین وەخت دەسکەێدە جیوەجیکردنی پرۆژەی بەسانن تووڕ کارەبای ئیرانی وە تووڕ کارەبای قەتەر.
ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی لە عەلی ئابادیەو راگەیان "توێژینەوەیل پەیوەندیدار وە پرۆژەی بسانن کارەبای ناوبەین ئیران و قەتەر رەسیەسە قۆناغەیل کۆتایی، و پرۆژەگە لە نزیکترین وەخت چوودە قۆناغ یەکەم جیوەجیکردن".
هەمیش وت: "ئیران هەمیش کار کەێد ئەرا ئامادەکردن توێژینەوە و پرۆژەیل ئەرا بەسانن تووڕ کارەبای خوەی وەگەرد تووڕەیل شمارەیگ لە وڵاتەیل کەنداو ترەک"، و دیاری کردئێ هەنگاوەیلە لەناو پلانەیل بەهێزکردن هاوکاری هەرێمی لە کەرت وزە و ئاڵوگۆڕی کارەبا لە ناوبەین وڵاتەیل ناوچەگە هاتیە.
وەزیر ئیرانی دیاری کرد، پرۆژەیل بەسانن کارەبای هەرێمی پاڵپشتی سەقامگیری تووڕەیل کارەبای و بەرزەوکردن کارایی سیستمەیل وزە کەێد ، لەبان ئەوەیش وەهێزکردن دەرفەتەیل ئاڵشتکردن کارەبا لە ناوبەین ئەو وڵاتەیلە کە بەشدارن.