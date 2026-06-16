‏ئیران نزیکەوبوین بەسانن تووڕ کارەبای خوەی وەگەرد قەتەر راگەیان

‏ئیران نزیکەوبوین بەسانن تووڕ کارەبای خوەی وەگەرد قەتەر راگەیان
2026-06-16T09:03:49+00:00

‏شەفەق نیوز - تاران

‏وەزیر وزەی ئیران عەباس عەلی ئابادی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان  وڵاتەگەی لە نزیکترین وەخت دەسکەێدە جیوەجیکردنی پرۆژەی بەسانن تووڕ کارەبای ئیرانی وە تووڕ کارەبای قەتەر.

‏ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی لە عەلی ئابادیەو راگەیان  "توێژینەوەیل پەیوەندیدار وە پرۆژەی بسانن کارەبای ناوبەین ئیران و قەتەر رەسیەسە قۆناغەیل کۆتایی، و پرۆژەگە لە نزیکترین وەخت چوودە  قۆناغ یەکەم جیوەجیکردن".

‏هەمیش وت: "ئیران هەمیش کار کەێد ئەرا ئامادەکردن توێژینەوە و پرۆژەیل ئەرا بەسانن تووڕ کارەبای خوەی وەگەرد تووڕەیل شمارەیگ لە وڵاتەیل کەنداو ترەک"، و دیاری کردئێ  هەنگاوەیلە لەناو پلانەیل بەهێزکردن هاوکاری هەرێمی لە کەرت وزە و ئاڵوگۆڕی کارەبا لە ناوبەین وڵاتەیل ناوچەگە هاتیە.

‏وەزیر ئیرانی دیاری کرد،  پرۆژەیل بەسانن کارەبای هەرێمی پاڵپشتی سەقامگیری تووڕەیل کارەبای و بەرزەوکردن کارایی سیستمەیل وزە کەێد ، لەبان ئەوەیش وەهێزکردن دەرفەتەیل ئاڵشتکردن کارەبا لە ناوبەین ئەو وڵاتەیلە کە بەشدارن.

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