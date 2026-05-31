‏ئیران: نزیکەی ٣.٥ ملیۆن گەشتیار عراقی لە ماوەی یەک ساڵ سەردان ئیران کردنە

‏شەفەق نیوز - تەهران

‏ئامار و داتا فەرمییەیل ئیران دووپات کەن، عراق هێمان گەورەترین بازاڕ گەشتیارییە ئەرا ئیران، نە تەنیا لە مژار گەشتیاری ئایینی، بەڵکم لە بەشەیل گەشتیاری دەرمانی، کولتووری و مێژووییش کە لە ساڵەیل دویایی تویش گەشەسەنن دیاریگ بویە.

‏وەپای ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی کە لە زووان وەرپرسەیل مژار گەشتیاری گواستەو، لە ساڵ گوزەشتە نزیکەی 3.5 ملیۆن گەشتیار عراقی سەردان ئیران کردنە، و ئەوەیش بویەسە هووکار ئەوەگ عراق لە پلەی یەکەم وڵاتەیل هەناردەکەر گەشتیار ئەرا ئیران بمێنێد، ئەمانگ بڕیگ لە شارەزایەیل پیشەسازی گەشتیاری لە ئیران، لەو باوەڕن هاووڵاتییەیل عراقی نزیکەی نیم تێکڕای گەشتیارەیل بیانی کە هاتنە ئەرا ئیران پێک تیارن.

‏گەشتیاری چارەسەری

‏وەپای ئاژانسەگە، گەشتیاری دەرمانی یەکیگ لە سەرەکیترین تەوەرەیل هاوکاری ناوەین هەردوو وڵاتە؛ وە مدوو هەبوین کادر پزیشکی تایبەتمەن، کەمتر تێچگن دەرمان بەراورد وەگەرد فرەیگ وڵاتەیل ناوچەگە، و وەگەرد دابینکاری خەستەخانەیل، ئیران بویەسە یەکیگ لە گرنگترین ئامانجەیل دەرمانی ئەرا بیمارەیل عراقی، لە راپۆرتەیل بڵاوکریایە، نزیکەی 75٪ لە گەشتیارەیل بیمار عراقی، ئیران ئەرا وەرگردن دەرمان هەڵوژێرن.

‏هەمیش، راپۆرتەیل وەزارەت میرات کولتووری و گەشتیاری ئیران دیار کەید ساڵانە ناوەین یەک تا 1.2 ملیۆن گەشتیار بیانی ئەرا وەرگردن خزمەتگوزاری پزیشکی هاتنەس ئەرا ئیران، کە عراقییەیل رێژەی گرنگیگ لەو شمارە پێکتیارن.

‏خزمەتگوزاریەیل چارەسەر نەزۆکی، نەشتەرگەریەیل تایبەتمەن، چاندن ئەندامەیل لەش، و نەشتەرگەریەیل جوانکاری، و دەرمانەیل تەواوکەر، لە سەرەکیترین لیست خزمەتگوزارییەیلن کە بیمارەیل عراقی لە ئیران داوایان کەن.

