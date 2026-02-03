ئیران مووڵەت رانین ماتوڕسکیڵ دەێد وە ژنەیل

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏ حکومەت ئیران، ئمڕوو سێشەممە، رێنمایەیل نوویگ دەرکرد ئەرا وەپیدان موولەت رانین ماتوڕسکیل وە ژنەیل، وە گامیگ وەرچەخان دارنێد لە رێکخسن دۆسیەگە کە ماوەی چەن ساڵیگە باوەتیگ شوین وردەوردەی یاسایی و کۆمەڵایەتی بوی.

‏قسەکەر حکومەتەگە رگەیان، راهێنان و تاقیکردنەوەیل لەژیر سەرپەرشتی پۆلیس هاتوچوی کرێد، وەرد پشت بەسان سەرەکی وە راهێنەرەیل و تاقیکەرەیل ن بەسێد، ریگە درێد لە مەوقەی هەوەجەکریاگ وەپپای یاسایەیل پشت وەپی بەسراگ راهێنەرەیل پیای بوون.

‏دیاریکرد ڕێنماییە نووەیل مەرجەیل بیوەیی تەکنیکی ئەرا ماتوڕسکیلەیل دیاری کەن، جویر هەوەجەیل تایوەت وە کڵاو پارێزەر و برێک، وەرد وەپیدان پێشینەیی وە ماتوڕسکیلەیل کارەبایی، دیاریکرد، لە رووژەیل ئایندە دەسکرێد وە جیوەجیکردن بڕیارەگە.

‏ ڕێکارەگە دویای گفتوگوو درویژیگ تێد لەبان ماف ژنەیل ئەرا وەدەسهاوردن موولەت رانین ماتوڕسکیل، چوینکە وەرپرسەیل ئوشن یاسایەیل هاتوچوی هویچ دەقیگ راشکاو نەیرێد ریگیری لەلی بکەێد، باوجی نەبوین تەمێ جیوەجیکردن لە گوزەشتە بویەس بەربەست لەنوای جیوەجیکردنی.

‏