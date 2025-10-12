ئیران مشتومڕەگە یەکلاوە کەێد.. دەسیگ دەرەکی لە پشت کوشیان رەئیسی نەویە
شەفەق نيوز- تەهران
عەلی شەمخانی سڵاکار سیاسی فەرمانگەی باڵای هیزە چەکدارەیل ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، ئاشکرا کرد کە هیچ بەڵگەیگ ئەرا دەسوەردان دەرەکی پەیا نەکریاس پەیوەندی وە کوشتیان ئیبراهیم رەئیسی سەرۆک وەرین ئیران بیاشتوود.
عەلی شەمخانی وتیش: دا دویاترین وەخت فەرماندەیی گشتی هیزە چەکدارەیل لە بنەمای دەسەیل لێکۆڵینەوە دووپات کرد کە لە کاروان سەرۆک ئیبراهیم رەئیسی هیچگ نەویە.
وتیش: دویای جەنگ 12 يوم رووژ، پرسیارەیل زیایەو بوین کە ئایا کوشیان رەئیسی پەیوەندی وە ئیسرائیلەو دیرێد.
وتیش؛ ئەوەیش لە بنەمای توانایەیل هوتەری لێکۆڵینەرەیل هات کە هیچ بەڵگەیگ لەبان دەسوەردان دەرەکی لە کوشیان رەئیسی پەیا نەکریاس، وەلێ شایەت ئی رویداوەیلە وەگورەی توانایەیل هونەری ئیمە نەوود.
لێکۆڵینەوەی کۆتایی ئێرانی لە رویداو وەخوارکەفتن هێلیکۆپتەر ئیبراهیم رەئیسی لە ئایار 2024، لە یەک ئەیلوول 2024 دەرچگ، کە وت: رویداوەگە وە مدوو بەدی کەشوهەوا بویە.
جی باسە کە هێلیکۆپتەر سەرۆک ئیران لە کەژ کویەیگ کەفتە خوارەو کە تەم پووشاوێدەی لە پارێزگای ئازەربایجان خوەرھەڵات لە باکوور خوەرهەڵات ئیران، کە بویە مدوو کوشیان سەرۆک و هەفت کەس ترەک.