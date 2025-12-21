‏ئیران.. مردن 5 کەس وە مدوو لافاوەیل واران لە فارس

‏ئیران.. مردن 5 کەس وە مدوو لافاوەیل واران لە فارس
2025-12-21T15:16:23+00:00

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏دەسڵاتدارەیل ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، مردن پەنج کەس وە مدوو لافاوەیل کە واران وارین رفتیگ دوو رووژە وەردەوامە بویەسە مدووی  راگەیان لە پارێزگای فارس  باشوور خوەرئاوای وڵاتەگە.

‏سەرۆک ئیدارەی قەیرانەیل پارێزگای فارس، غولام رەزا غولامی وت:  186 ملیمەتر لە واران وارین توومارکریاس لەماوەی دوو رووژ وەرین.

‏ئاشکرایکرد، "واران وارین بی پیشینەگە بویە هووکار  مردن 5 هاوڵاتی" وەپای  ئاژانس  ئیرانی "میهر".

‏وەرپرسە ئیرانیەگە دیاریکرد، لافاوەیل زەرد گەپیگ وە کەرت کشاوەرزی، دووپاتکرد لەبان گرنگی ئامادەکاری ئەرا نواگیریکردن ئێ جویر قەیرانەیلە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon