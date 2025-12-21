ئیران.. مردن 5 کەس وە مدوو لافاوەیل واران لە فارس
شەفەق نیوز ـ تەهران
دەسڵاتدارەیل ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، مردن پەنج کەس وە مدوو لافاوەیل کە واران وارین رفتیگ دوو رووژە وەردەوامە بویەسە مدووی راگەیان لە پارێزگای فارس باشوور خوەرئاوای وڵاتەگە.
سەرۆک ئیدارەی قەیرانەیل پارێزگای فارس، غولام رەزا غولامی وت: 186 ملیمەتر لە واران وارین توومارکریاس لەماوەی دوو رووژ وەرین.
ئاشکرایکرد، "واران وارین بی پیشینەگە بویە هووکار مردن 5 هاوڵاتی" وەپای ئاژانس ئیرانی "میهر".
وەرپرسە ئیرانیەگە دیاریکرد، لافاوەیل زەرد گەپیگ وە کەرت کشاوەرزی، دووپاتکرد لەبان گرنگی ئامادەکاری ئەرا نواگیریکردن ئێ جویر قەیرانەیلە.