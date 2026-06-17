ئیران ماڵئاواییکردن لە تەرم عەلی خامنەئی مانگ ئایندە لە عراق راگەیەنێد

شەفەق نیوز - تاران

عەلی رەزا زاکانی، سەرۆک شارەوانی تاران، ئمڕوو چوارشەممە، ری وەشوینکەفتن تەرم عەلی خامنەئی، ریبەر وەرین ئیران ئاشکرا کرد، لە وەختیگ دەسنشان کرد ئەرا ئەوە کە لە رووژ 8 تەموز لە عراق ماڵئاوایی لە تەرمەگەی کریەێد.

میدیایەیل راگەیانن ئیرانی لە زوان زاکانی وتن کە لەبارەی ری رێوڕەسم ماڵئاواییکردن لە تەرمەگە وتگە کە تەوەرەیل جادەی دەماوەند، جادەی ئینقلاب (شووڕش)، جادەی ئازادی، و ئەو دیمەنە چن کریەێد وەرەو ری سەرەکی لەشکەری، لەناو ئەو وژاردەیلەن کە خریانەسە روی و خریەنە وەر خوەنستن ئەرا سازکردن ئی رێوڕەسمە.

زاکانی وتیش، کە دەسنشانکردن بڕگە و رێڕەو یەکلاییکەر وە پلەی یەکەم پشت وە توانای شوینەگە بەسێد ئەرا شوینگردن ئەو شمارەیل چەوەڕیکریاگە لە جەماوەرەگە.

سەرۆک شارەوانی تاران دیاری کرد کە جادەیل وە تەنیا نیەتۊنن ئی بڕ گەورا لە جەماوەر جی بگرن، وتیش: تەقەلایەیلمان لەبان سوودوەرگردن لە توانایەیل جادە لاوەکییەیل و رێڕەوەیل دەورگردی شانوەشان تەوەر سەرەکی خەسەو کریانە، و یەیش ئەرا مسۆگەرکردن ئاسانکردن جویلە و ئامادەبۊن هاووڵاتییەیل وە شیوەیگ گونجیاگ.

زاکانی دووپات کرد، کە گشت بڕیارە یەکلاییکەرەیل دریان وە وەرچەوگردن نووڕینە جیوەجیکارییەیل، و وەڕێوەبردن جەماوەر، و دابینکردن رەوشەیل گونجیاگ ئەرا سازکردن رێوڕەسمەگە وە خاسترین شیوەیگ کە بکرێد.

دەسنشان کرد ئەرا ئەوە کە تەرم ریبەرەگە لە عراق لە رووژ 8 تەموز وەڕی کریەێد، بی ئەوەگ هویردەکاری زیاتر لەی بارەو پیشکەش بکەێد، وەپای ئەوەگ ئاژانس "میهر" بڵاوی کرد.

خامنەئی لە یەکەمین پەلامارەیل ئەمریکی ئیسرائیلی لەبان تاران لە رووژ 28 شوبات گوزەشتە کوشیا، دۊای ئەوەگ وەرابەری ئیران کرد ئەرا ماوەی زیاتر لە 3 دەیە، و موجتەبا خامنەئی کوڕی شوینی گرد لە پۆست ریبەر باڵا، وە زانین ئەوە کە خوەییش زەخمدار بۊە لەو پەلامارەیلە و هیچ دەرکەفتنیگ ئاشکرا ئەرای توومار نەکریاس لە وەخت وەرگردن پۆستەگەو.