ئیران لەڕوی هەڕەشەی ئەمریکا وسێد وە رەدبوین کەشتییەیل نەفتهەڵگر لەڕی گەرووەو

داتایل بارکردن نوو نیشان دان کە ئمڕوو دووشەممە، دوو کەشتی نەفتهەڵگر ناوچەی کەنداو وەجی هیشتنە، لەڕی گەروو هورمزەو، و یەیش وەرجە دەسکردن وە ئەو گەمارۆە کە ئەمریکا نیاز دیرێد بچسەپنێدەی بان بەندەرەیل و ناوچە کەناراوییەیل ئیرانی.

وەپای ئەو داتایلە کە لە هەردگ کۆمپانیای کپلر و کۆمەڵەی بۆرسەیل لەندەن دەرچگنە، کەشتی (ئۆرۆرا) بەرهەمەیل نەفتی ئیرانی هەڵگردگە، لە وەختیگ کەشتی (نیو فیوچەر) باریگ لە سزەمەنی دیزڵ هەڵگردگە کە لە بەندەر حەمریە لە ئیمارات بار کریاس.

ئی جویلەیلە لە سای بەرزەوبوین گرژییەیل هەرێمی و ئامادەکارییەیل ئەمریکی تێن ئەرا چەسپانن کوتوبەندەیل دەریایی لەبان جویلەی دەریاوانی کە پەیوەندی وە ئیرانەو دیرێد.

دانوسەنین ئەمریکی ئیرانی کە ئەرا سەعاتەیل درویژیگ لە پاکستان وەردەوام بوی، وەبی رەسین وە رێککەفتن کۆتایی هات، کە یەیش وسانن تورت تەقە خستە ژیر رخداری.

جەی دی ڤانس جیگر سەرۆک ئەمریکی سەرۆکایەتی دانوسەنین کرد، وەرانەور محمد باقر قالیباف سەرۆک پەرلەمان ئیران، بەڵام چقیان لەوەر ناکۆکییەیل لەبان بەرنامەی ئەتۆمی ئیرانی.

سوپای ئەمریکی چەسپانن گەمارۆیگ لەبان گشت ئەو کەشتییەیلە راگەیان کە وەرەو بەندەرەیل ئیرانی چن یا لەلیان دەرچن، وەگەرد ریداین وە رەدبوین ئەو کەشتییەیلە کە لە ئیران نییەوسن، لە گامیگ کە ئامانج لەلی تاسانن هەناردەیل نەفتی تارانە.