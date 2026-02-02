ئیران: لە ماوەی چەن رووژیگ دانوسەنین وەرد ئەمریکا دەسوەپی کەێد

شەفەق نيوز- تەهران

میدیایەیل راگەیانن ئیرانی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان لە ئەگەر دەسکردن وە دانوسەنین ناوەین ئیران و ئەمریکا لای رووژەیل کەمە، وە بەشداری وەرپرسەیل پایەبەرز لە هەردوگ لایەن.

ئاژانس "تەسنيم" نزیک لە سوپای پاسداران ئیران لە زوان سەرچەوەیگ ئاگادار وت: دەرفەت دانوسەنین بەرزەو بویە، وتیش تا ئیسە شوین و مەوقەی دانوسەنین دیاری نەکریاس.

سەرچەوەگە وتیش: مەزەنە کریەێد دانوسەنین لە ئاست عەباس عراقچی و ستیڤ ویتکۆف وەڕیەو بچوود، ئەگەر رەسینە هەماهەنگی لەبان چوارچیوەی کۆتایی لەی رووژەیل نزیکە.

ئاژانس "فارس" لە زوان سەرچەوەیگ ئاگادار لە حکومەت ئیران وت: سەرۆک ئیران فەرمان دا وە دەسکردن وە دانوسەنین وەرد ئەمریکا، وتیش: دانوسەنین وەرد ئەمریکا مەزەنە کریەێد لە ماوەی چەن رووژیگ لە تورکیا وەڕیەو بچوود.

وەرجەیە، ئیسماعیل بەقائی قسەکەر وەزارەت دەیشت ئیران لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت: تەهران نووڕێد وە هویردەکاریەیل جویراجویر ریڕەویەیل دیبلۆماسی ئەرا چارەسەرکردن گرژیەیل وەگەرد ئەمریکا، وتیش: ئیران ئومید دیرێد لەی رووژەیل بانانە بڕەسێدە ئەنجام.

وەرجەیە، رووژنامەی "مەعاريف" عیبری، لە ژوان سەرچەوەیگ ئیسرائیلی وت: دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا داوای پەنج مەرج سەرەکی لە ئیران کەێد، کە بایەسە 400 کیلۆگرام لە ئۆڕانیۆم بەێدە دەس، و بەرنامەی ئەتۆمی و مووشەک بالیستی بچەکنێد، و واز لە پشتگیریکردن جینشینەیلی لە یەمەن و عراق و سوریا و لوبنان بارێد.

وتیش: ئیسرائیل زانێد کە ئیران ئامادە نیەوود ئەرا باسکردن لەی مەرجەیلە وەیەکەو یا وەتەنیا.