ئیران.. لە ماوەی ساڵی گوزەشتە ١٠٠ کەس لە پەلامارە "ریخریاگەیل" کوشیانە
شەفەق نیوز - تەهران
دەزگای هابیلیان ئیرانی کە چەودیاری چالاکییە چەکدارییەیل کەێد، ئمڕوو چوارشەممە ڕاپۆرت ساڵانەی ئەرا ساڵ ٢٠٢٤ بڵاو کرد و وە بەڵگەی ئەو پەلامارەیلە کە ئیران و هاووڵاتیەیلی لە ناو و دەیشت وڵات کەنە ئامانج.
وەگورەی ئەو ڕاپۆرتە، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کرد، لە ساڵ گوزەشتە ١٠٠ کەس لە پەلامارەیل جویراجویر کوشیانە کە ٩٨ کەسیان ئیرانی و دوو نەتەوەی ترەک بوین، کە دوو ژن و 98 پیاو بوینە.
دیاری کرد کە ٨٤ کەس لە ناو ئیران کوشیانە، و ١٦ کەسیش لە دەیشت وڵات کوشیانە.
لە ڕاپۆرتەگە وتیش: پارێزگای سیستان و بەلووچستان فرەترین زیان وەپی رەسیە و لە بڕ 52 پەلامار کە لە ماوەی ساڵەگە توومار کریانە، 36 پەلامار لەناوی بویە،. جوندوڵڵا وە 27 پەلامار لە پیشەنگی لیست تاوانبارەیلە و ئیسرائیلیش لە پلەی دویەمە وە 9 پەلامار.
بیجگە لە ئامارەیل، راپۆرتەکە شیکارییگ چەنایەتی و چوینایەتی لە ڕێڕەوی پەلامارەیل لە ساڵ ٢٠٢٤ بڵاو کەێد، وەرد بەراوردکردن وەگەرد ساڵ گوزەشتە ٢٠٢٣، رووشنایی خەێدە بان رەوتەیل پەرەسەنین و ئاڵشتکاریەیل لە رەفتارەیل گروپە چەکدارەیل.