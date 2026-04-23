‏ئیران لەسێدارەداین کەسیگ وە توومەت سیخوڕیکردن ئەرا ئیسرائیل جیوەجی کەێد

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏ئاژانس "میزان" سەر وە دەسەڵات دادوەری ئیران، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان سزای لەسێدارەدان ئەرا کەسیگ جیوەجیکریا کە سزادریابوی وە پەیوەندی وەگەرد گرووپ "موجاهیدین خەلق" ئۆپۆزسیۆن لە هەندەران، و هاوکاری وەگەرد دەزگای سیخوڕی ئسرائیلی "مۆساد".

‏ئاژانسەگە لە بەیاننامەیگ کە میدیایەیل فەرمی بڵاوی کردن، وت: ئەو کەسە ناوی "سوڵتان عەلی شیرزادی فەخر"ە، و دیاری کرد کە چەن ساڵە ئەندام گرووپ "موجاهیدین خەلق" بویە.

‏وتیش: دادگای باڵای ئیران سزای لەسێدارەدانەگە کە ئەرای دەرچوێد پەسەند کرد، یەیش دویای تەواوکردن گشت رێکارەیل یاسایی پێویست و وەرجە جیوەجیکردن سزایەگە.

‏ئاژانسەگە زانیاری زیاتر دەربارەی جویر ئەو کارەیلە کە خریاوبویە بانی یان کات دەسگیرکردنی نەداس، لە وەختیگ کە دەسەڵاتەیل ئیران فرەی جار تەنیا دیاری وەو جویرە دۆسیەیلە کەن لە ناو چوارچمگ دۆسیەیل ئەمنی نەتەوەیی و سیخوڕی.

‏جێبەجێکردن ئێ سزایە لە وەختیگە گرژی ناوەین ئیران و نەیارەیلێ لە دەیشت وڵات بەردەوامە، وەگەرد توومەتەیل ناوەین تەهران و ئسرائیل دەربارەی کارەیل سیخوڕی لە ناو خاک ئیران.

‏یەیش لەوەختیگ کە ڕکرێژەی لەسێدارەدان لە ئیران زیاد بویە، کە وەپاێ راپۆرتەیل و رێکخریاگەیل ماف مرۆڤ، زیندانییەیل سیاسی و نەیارەیل گرێدەو.

