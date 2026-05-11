ئیران.. لەسێدارەداین "سیخوڕ مانگە دەسکردەیل"

شەفەق نیوز - تاران

دەسەڵاتەیل ئیرانی، ئمڕوو دووشەممە، فەرمان لەسێدارەداین سیخوڕیگ راگەیان، دۊای تاوانبارکردنی وە هاوکاری وەگەرد ئاژانس هەواڵگری ناوەندی ئەمریکی و دەزگای "مۆساد" ئیسرائیلی.

ئاژانس "فارس" ئیرانی خەوەردا کە دادگای ئیرانی کەیس "سیخوڕ مانگە دەسکردەیل" یەکلایی کردگە، وە لەسێدارەداین ئەو کەسە کە ناوی عیرفان شکورزادە بویە کە دۊای هاوکاریکردنی وەگەرد "مۆساد" و ئاژانس هەواڵگری ئەمریکی هاتگە لە وەرانوەر پۊل و پاسپۆرتیگ ئەمریکی.

وەپەی بەڵگەنامەیل کەیسەگە، ئەو توومەتبارە لیستیگ لە ناوەیل فەرمانبەرەیل و پرۆژەیل لە ژیر جیوەجیکردن داسە مۆساد، لە وەختیگ ئاژانسەگە وت: پرۆسەی هاوکارییەگەی لەبان سێ قۆناغ جیوەجی کریاگە، دواون لەلیان وەگەرد "مۆساد" و یەکیگیان وەگەرد ئاژانس هەواڵگری ناوەندی ئەمریکی.