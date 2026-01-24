ئیران.. لە سێدارەداین دوو ئەندام داعشی کە بۆمب وەبان زیارەتکارەیل چلە تەقاننە
شەفەق نیۆز ـ تەهران
ئاژانس خەوەری میزان، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە لەسێدارەداین دوو پیاو وە مدوو تەقانن پاسیگ لە ساڵ 2023 کە زیارەتکار هەڵگردوێد، و دیاریکریا ئەو کەسەیلە سەر وە رێکخریاگ داعشن.
ئاژانس ئیرانیەگە راگەیان، لە ئەنجام پەلامارەگە مناڵ بویچگیگ کوشیا و شمارەیگ ترەک لە سەرنشینەیل پاسەگە زەخمداربوین کە لە تەهرانەو ئەرا ئیلام چگنە، وتیش، ئەو دوو کەسە بەشداربوینە لە کاڵین بۆمب لەناو پاسەگە کە بویە مدوو تەقیانێ".
دیاریکرد، ئەو دوو کەسە لە سێدارە دریانە ئەوانەیش کارڤانچی و ئەرسەلان شێخیە، کە بەشداربوین لە تەقانن پاسیگ لە تەهرانەو ئەرا ئیلام چگە وەرجە دووساڵ گوزەشتە زیارەتکارەیل هەڵگردیە وەرەو پارێزگای کەربەلا چگە ئەرا پارێزگای کەربەلا لە عراق.