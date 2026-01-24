‏ئیران.. لە سێدارەداین دوو ئەندام داعشی کە بۆمب وەبان زیارەتکارەیل چلە تەقاننە

‏شەفەق نیۆز ـ تەهران

‏ئاژانس خەوەری میزان، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە لەسێدارەداین دوو پیاو وە مدوو تەقانن پاسیگ لە ساڵ 2023 کە زیارەتکار هەڵگردوێد، و دیاریکریا ئەو کەسەیلە سەر وە رێکخریاگ داعشن.

‏ئاژانس ئیرانیەگە راگەیان، لە ئەنجام پەلامارەگە مناڵ بویچگیگ کوشیا و شمارەیگ ترەک لە سەرنشینەیل پاسەگە زەخمداربوین‌ کە لە تەهرانەو ئەرا ئیلام چگنە، وتیش، ئەو دوو کەسە بەشداربوینە لە کاڵین بۆمب لەناو پاسەگە کە بویە مدوو تەقیانێ".

‏دیاریکرد، ئەو دوو کەسە لە سێدارە دریانە ئەوانەیش کارڤانچی و ئەرسەلان شێخیە، کە بەشداربوین لە تەقانن پاسیگ لە تەهرانەو ئەرا ئیلام چگە وەرجە دووساڵ گوزەشتە زیارەتکارەیل هەڵگردیە وەرەو پارێزگای کەربەلا چگە ئەرا ‌پارێزگای کەربەلا لە عراق.

