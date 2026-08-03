‏ئیران: لە سێدارەداین دوو کەس کە ئەرا موساد ئیسرائیلی کارکردنە

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏دەسڵاتدارەیل دادوەری ئیران، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردان لە جیوەجیکردن سزای لە سێدارەدان دوو کەس کە ئەرا موساد ئیسرائیلی کارکردنە.

‏ئاژانس "میزان" سەر وە دەسەڵات دادوەری ئیران راگەیان " ئەو دوو کەسە ناوەیلیان ئومید بەهزاد و پوریا سەفوەتە، سزاگە وە مدوو پەیوەندی داشتن وە جەنگ 12 و 40 رووژەگە داشتیە.

‏میزان راگەیان ئەو توومەتەیلە خریانەسە بانیان بریتیە لە "کلکردن شوینەیل سەربازی و ئەمنی هەستیار ئەرا ئەفسەریگ لە دەزگای موساد".

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