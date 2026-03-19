‏ئیران.. لەسێدارەدان 3 کەس وە توومەت سیخوڕی و کوشتن پیاوەیل ئەمنی

‏شەفەق نیوز- تاران

‏دەسەڵات دادوەری ئیران، ئمڕوو پەنجشەممە، لەسێدارەدان 3 کەس راگەیان کە سزا دریان وە کوشتن پیاوەیل پۆلیس و جیوەجیکردن ئۆپراسیۆن ئەرا وەرژەوەندی ویلایەتە یەکگرتووەیل و ئیسرائیل لە وەخت ناڕەزایەتییەیل سەرەتای ئەمساڵ.

‏ماڵپەڕ "میزان ئۆنلاین" سەر وە دەسەڵات دادوەری بڵاویکرد، "3 کەس کە سزا دریان لە وەخت ئاژاوەیل کانوون دووەم وە توومەت کوشتن و جێوەجیکردن ئۆپراسیۆن ئەرا وەرژەوەندی رژێم زایۆنیستی و ویلایەتە یەکگرتووەیل، شەوەکی ئمڕوو لەسێدارە دریان".

‏ماڵپەڕەگە وتیش: "ئەو کەسەیلە دەس داشتن لە کوشتن دوو لە پیاوەیل ئەمنی".

‏ئاژانس خەوەری "میزان" سەر وە دەسەڵات دادوەری ئیران، دویەکە چوارشەممە، راگەیان دەسەڵاتەیل پیاویگ وە توومەت سیخوڕی ئەرا ئیسرائیل لەسێدارە دا و وت ناوەگەی "کوروش کیوانی"یە.

