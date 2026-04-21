ئیران لە سوو چوارشەممەو دووارە کاروانەیل ئاسمانی ناو وڵات دەسەوکارەو بوون

کەڕە ئاسمانییەیل ئیران، ئمڕوو سێشەممە، دووارە دەسکردن وە گەشتە ناوخۆییەیل لە سوو چوارشەممەو راگەیانن.

نەلەفزیۆن ئیرانی وت: ئەوەیش دۊای وساننیگ تیەێد کە نزیکەی 50 رووژ وەردەوام بوی لە ئەنجام جەنگ ئەمریکی ئیسرائیلی لەبان ئیران.

دەسەی فڕۆکەوانی شارستانی ئیرانی، رووژ یەکشەممەی گوزەشتە، خەوەردا کە بڕیار دریاس دەس بکریەێدەو وە گەشتە ئاسمانییە دەوڵەتییەیل لە فڕۆکەخانەی مەشهەد وە لە سوو دووشەممەو.

دەسەی فڕۆکەوانی شارستانی ئیران، رووژ شەممە، دووارە وازکردن بەشیگ لە ئاسمانی و سمارەیگ لە فڕۆکەخانەیل راگەیان، و دیاری کرد کە فڕۆکەخانەیل گام وە گام دەسوە گەشتەیل کەن، وەپەی ئاست ئامادەیی هونەری و تەکنیکی ئەرا هەر فڕۆکەخانەیگ، وەو جۊرە کە بیوەیی کاروانە ئاسمانییەیلە و رێکخستنیان مسۆگەر بکەێد.

ئیران وەگەرد دەسپێکردن جەنگ ئیسرائیلی–ئەمریکی لەبانی لە 28 شوبات گوزەشتە، راگەیان کە گەشتە ئاسمانییەیلی وسان.

بڕیارە ماوەی وسانن تەقەگە لەناوەین واشنتۆن و تاران لە سەعات هەشت ئیوارەی سوو چوارشەممە وە وەخت خوەرهەڵات ویلایەتە یەکگرتگەیل (3:30 شەفەق پەنجشەممە وە وەخت تاران) کۆتایی باێد.