ئیران.. پەلاماریگ ئەلکترۆنی خزمەتگوزارییەیل 3 بانک پەک خەێد

شەفەق نیوز - تاران

کۆمپانیای دابینکردن تەکنەلۆجیای خزمەتگوزارییەیل بانکی لە ئیران، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە پەلامارەیل ئەلکترۆنی بۊنە مدوو پەکخستن خزمەتگوزارییەیل بانکی پەیوەندیدار وە کارتەیل لە بانکەیل (مێللی) و (سادرات) و (تیجارەت).

کۆمپانیاگە کە سەروە دەوڵەتە ئەرا تەلەفزیۆن فەرمی خەوەرداد کە پەلامارەیلە بۊنە مدوو وسیان وەختانەیگ ئەرا گشت پرۆسەیل پەیوەندیدار وە کارتەیل لە هەرسێ بانکەگە ئەرا ریگریکردن لە هەر رەسینیگ ترەک کە ری وەپی نەیریاس، و تیمەیل ئاسایش ئەلکترۆنی کار کەن ئەرا گلەوداین رێڕەو پرۆسەیل وەرەو شیوەیگ ئاسایی.

سەرۆک پەیوەندییە گشتییەیل لە کۆمپانیاگە وتیش کە گشت خزمەتگوزارییەیل ئامێرەیل پۊلکیشانن ئۆتۆماتیکی و ئامێرەیل و سیستەمەیل پۊلداین و بەرنامەیل مۆبایل کە پەیوەندیدارن وە سیستەم کارتەیل کاریگەری کەفتەسە بانیان.

ئەنجومەن هەماهەنگی بانکەیل ئیرانی خەوەرداد کە بانکە گەورایەیل، لەناویانیش مێللی و سادرات و تیجارەت و تەوسیعەی سادرات، تۊش پەککەفتن هاتن کە ئەرا یەکەمین جار لە 14 حوزەیران خەوەر لەلی دريا دۊای پەلاماریگ ئەلکترۆنی کە ژیرخان هاوبەش ئەرا پەیوەندییەیل کردە ئامانج.

میدیایەیل راگەیانن حکومی ئیرانی خەوەردان کە چارەسەرکردن ئەو کێشە چەن رووژیگ کیشاس.

و وەرپرسەیل وتن کە رویداو وەرین نەۊە مدوو هاککردن داتاگەیل کڕیارەیل. و هیچ بەیاننامەیگ فەرمی دەرنەچگە لەباوەت ئەو لایەنە کە ئیران وەپی دۊنێد لە پشت پەلامارە ئەلکترۆنییەیل وسیاس.

وەرجەیە، دەسەڵاتەیل ئیرانی لایەنەیل بیگانەی دوژمنکار، جۊر ئیسرائیل، وە وەرپرس زانستنە لەباوەت رویداوەیل وەیجویرە، و ئیسرائیل وەرجە یە هیچ لێدوانیگ لەبان توومەتەیل ئیرانی نەیاس.