ئیران قەیەغە لەبان هەناردەکردن بەرهەمە پووڵایینەیل راگەینێد

دەسەڵاتەیل گومرگی ئیرانی، رووژ سێشەممە، راگەیانن لە چەسپانن قەیەغەی گشتگیر لەبان هەناردەکردن لیستێگ درویژ لە بەرهەمە پوزڵایینەیل و داتاشیاگەیل پووڵا، لە گامیگ کە ئامانج لەلی دابینکردن خوازینەیل بازاڕ ناوخۆییە لەناو ئاڵشتکارییگ ئابووری کە ناوچەگە وەخوەی دوینێد.

وەپەی ئەو گشتاننە کە لە فەرمانگەی گومرگەیل ئیرانی دەرچگە، کە ئاژانس فارس بڵاوی کرد و ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کرد؛ قەیەغەگە چگەسە بوار جیوەجیکردن پەلە، تا مەودایگ فراوان لە بەرهەمەیل پووڵای سەرەکی و ئاڵشتکریای لەخوەی بگرێد.

لیستەگە کە وەڕێوەبەر گشتی نووسینگەی هەناردەیل لە گومرگەیل پەسەنی کرد بەرهەمەیلیگ نیمچە دروسکریاگ لەخوەی گرد، جۊر "سلیب"ەیل (پەلێتە پووڵایینەیل)، بیجگە تەختەیلیگ جۊر ساج لۊیلەدریاگ لەبان گەرم و سارد، و پەلێتە گاڵڤانایزکریاگ و رەنگدار، هەرلیوا، پەلێتە رووپووشکریاگەیل وە قەسدیر، کە شریتە پووڵایینەیل وە جۊرەیل جۊراوجۊر و رۊپووشەیل و وەکارهاوردنە پیشەسازییەیلی لەخوەی گرد.

بڕیارەگە چگە بوار جیوەجیکردن لە رێکەفت دەرچگنیەو، کە گشت دەروازە سنوورییەیل و نووسینگە گومرگییەیل ئاگادار کریان وە وسانن توومارکردن دەرچگن ئی بارەیلە دەسوەجی.

ئی بڕیارە لە وەختبگ ناسک ئەرا کەرت کانزاسازی ئیرانی تێد، کە هەژمار کریەێد وە یەکیگ لە سەرچەوە سەرەکییەیل ئەرا دراو نەخت لە وڵاتەگە.

شیکەرەیل دۊنن کە هاتێ ئی قەیەغە وەڵامێگ بوود ئەرا بەرزەوبوین خواست ناوخۆیی، یا تەقەلایگ ئەرا کۆنترۆڵکردن لەبان نرخ کەرەستەیل بیناسازی لە زنجیرەیل دابینکردن ناوخۆیی، باوجی بڕیارەگە شایەت پرسیارەیلیگ لەلای هاوبەشە بازرگانییە هەرێمییەیل دروس بکەێد کە پشت وە پووڵای ئیرانی بەسن لە پیشەسازییان.