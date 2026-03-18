ئیران فڕۆکەهەڵگر ئیبراهام لینکۆڵن کەێدە ئامانج

شەفەق نيوز- تەهران

سوپای ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە هیزەیل دەریاوانی ئۆپراسیۆنیگ سەربازی وەبان فڕۆکەهەڵگر ئەمریکی ئیبراهام لینکۆڵن جیوەجی کردنە، دووپاتیش کرد کە ناچار بوی لەو ناوچە دویریەو بکەفێد.

سوپای ئیران لە بەیاننامەیگ وت: ئۆپراسیۆنەگە وەشانن مووشەک لە کناراوەیلەو وەرەو دەریای سوور بوی کە ناچاری کرد دویریەو بکەفێد، وەبی پیشکەشکردن هویردەکاریەیلیگ زیاتر لە بڕ زەرەدەیل یا شوین پەلامارەگە.

وتیش: ئی ئۆپراسیۆنە لە وەڵامدان تاوانەیل ئەمریکا هات، کە زڵگەڕۆ رسوومەیل ماڵئاواییکردن لە کوشیاگەیل کەشتی ئیرانی (دنا) هات.