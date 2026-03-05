‏ئیران فرۆکەخانەیگ وە درۆن و مووشەک لە ئازەربایجان کەێدە ئامانج

2026-03-05T10:46:48+00:00

‏شەفەق نیوز ـ باکۆ

‏ئاژانس "رویتەرز" ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە وە ئامانجگردن فرۆکەخانەی ناختچیڤان لە ری مووشەک و فڕۆکەی بیفرۆکەوان لە لایەن ئیران کریاسە ئامانج.

‏ئاژانسەگە لە زوان  سەرچەوەیلی بڵاویکرد، "چەن مووشەک و درۆنیگ کە لە ئیرانەو وشنیاوین لە   نزیک فڕۆکەخانەی ناختچیڤان وەخوارکەفتیە".

وەچەودیەیلیگ وتن "دویکەڵ خەسیگ لە شوینەگە بەرزەوبویە" وەبی هویردەکاری لەبان بڕ زەرد گیانی یا مادی.

‏وەزارەت دەرەوەی ئازەربایجان شەرمەزار پەلامارداەیل فرۆکەخانەی ناختچیڤان کرد کە بویە مدوو زەخمداری دوو کەس.

‏دووپاتکرد "ماف جواوداین دەسدرویژیەگە پارێزیاگ" دیاریکرد "بایلۆزخانەی ئیران لە ئازەربایجان چڕینە ئەرا رونکردنەوەدان لەبان رویداوەگە".

