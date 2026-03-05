ئیران فرۆکەخانەیگ وە درۆن و مووشەک لە ئازەربایجان کەێدە ئامانج
شەفەق نیوز ـ باکۆ
ئاژانس "رویتەرز" ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە وە ئامانجگردن فرۆکەخانەی ناختچیڤان لە ری مووشەک و فڕۆکەی بیفرۆکەوان لە لایەن ئیران کریاسە ئامانج.
ئاژانسەگە لە زوان سەرچەوەیلی بڵاویکرد، "چەن مووشەک و درۆنیگ کە لە ئیرانەو وشنیاوین لە نزیک فڕۆکەخانەی ناختچیڤان وەخوارکەفتیە".
وەچەودیەیلیگ وتن "دویکەڵ خەسیگ لە شوینەگە بەرزەوبویە" وەبی هویردەکاری لەبان بڕ زەرد گیانی یا مادی.
وەزارەت دەرەوەی ئازەربایجان شەرمەزار پەلامارداەیل فرۆکەخانەی ناختچیڤان کرد کە بویە مدوو زەخمداری دوو کەس.
دووپاتکرد "ماف جواوداین دەسدرویژیەگە پارێزیاگ" دیاریکرد "بایلۆزخانەی ئیران لە ئازەربایجان چڕینە ئەرا رونکردنەوەدان لەبان رویداوەگە".