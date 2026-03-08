‏ئیران شەپوولیگ مووشەکی نوو ئاراستەی ئیسرائیل کرد.. تەقینەوەی سنووردایگ بایلۆزخانەی ئەمریکا لە ئۆسلۆ کەێدە ئامانج

‏

شەفەق نیوز/ تەل ئەبیب ـ ئۆسلۆ

‏سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، مووشەکەیلیگ توومارکرد کە لە زەوی ئیران وشنیانە، هاوکات وەرد چگنە ناو نۆیەمین رووژ لە رویوەڕویبوین سەربازی، لەناو رخداریەیل چگن ناوچەگە ئرا جەنگ گشتی.

‏قسەکەر سەربازی باس لەوە کرد سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی دەس کردنە وە وەرپەرچ دان "ئامانجە دوژمنکاریەیل"، لە هەمان وەخت وەرگری شارستانی زەنگ ئاگادارکردن لە چەن شارۆچکەیگ لە ناوچەی نەقەب و دەوروگەردی چاڵاک کرد.

‏لە لای تریشەو، ئاژانس "ئەسۆشێتد پرێس" لە زوان پۆلیس نەرویجەو وت:، تەقینەوەیگ لە دەورگرد باڵوێزخانەی ئەمریکا لە ئۆسلۆی پایتەخت لە شەوەکی ئمڕوو رویدایە.

‏پۆلیس دیاریکرد رویداوەگە زەرد مادی کەم وە ژیرخانەی ناوەندی باڵوێزخانەگە رەسانیە، بی ئەوەگ هویچ زەردیگ گیانی بوود، لە هەمان وەخ دەسەڵاتەیل ئاخڵەی ئەمنی خستنە ناوچەگە ئەرا لێکۆڵینەوە لە هویردەکاری رویداوەگە.

