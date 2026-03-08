ئیران شەپوولیگ مووشەکی نوو ئاراستەی ئیسرائیل کرد.. تەقینەوەی سنووردایگ بایلۆزخانەی ئەمریکا لە ئۆسلۆ کەێدە ئامانج
شەفەق نیوز/ تەل ئەبیب ـ ئۆسلۆ
سوپای ئیسرائیل، ئمڕوو یەکشەممە، مووشەکەیلیگ توومارکرد کە لە زەوی ئیران وشنیانە، هاوکات وەرد چگنە ناو نۆیەمین رووژ لە رویوەڕویبوین سەربازی، لەناو رخداریەیل چگن ناوچەگە ئرا جەنگ گشتی.
قسەکەر سەربازی باس لەوە کرد سیستەمەیل وەرگری ئاسمانی دەس کردنە وە وەرپەرچ دان "ئامانجە دوژمنکاریەیل"، لە هەمان وەخت وەرگری شارستانی زەنگ ئاگادارکردن لە چەن شارۆچکەیگ لە ناوچەی نەقەب و دەوروگەردی چاڵاک کرد.
لە لای تریشەو، ئاژانس "ئەسۆشێتد پرێس" لە زوان پۆلیس نەرویجەو وت:، تەقینەوەیگ لە دەورگرد باڵوێزخانەی ئەمریکا لە ئۆسلۆی پایتەخت لە شەوەکی ئمڕوو رویدایە.
پۆلیس دیاریکرد رویداوەگە زەرد مادی کەم وە ژیرخانەی ناوەندی باڵوێزخانەگە رەسانیە، بی ئەوەگ هویچ زەردیگ گیانی بوود، لە هەمان وەخ دەسەڵاتەیل ئاخڵەی ئەمنی خستنە ناوچەگە ئەرا لێکۆڵینەوە لە هویردەکاری رویداوەگە.