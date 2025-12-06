ئیران شانەیگ دەسگیر کەێد پەیوەندی وە مۆساد دیرێد

شەفق نيوز- تەهران

وەزارەت ئاسایش ئیران، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن بڕیگ لە کەسەیل ناو "بزووتنەوەی شاهی" راگەیان کە ئەرا ئەرا ئیسرائیل کردنە.

ئاژانس "فارس" ئیرانی وت: ئی تووڕە لە ئەوروپا رینمایی وەرگرێد و پەلان دانەێد ئەرا جیوەجیکردن کارەیل تیرۆری لەناو قەت شاریگ ئیران لە رووژەیل (وەرگریکردن پیرووز)، و وەگورەی راگەیانن فەرمی ئەو ئەندامەیلە تواتستنتە ئاسایش گشتی بشیونن وە قاچاخکردن چەک وەشیوەی ناسیاسی لە سنوور خوەرئاوای وڵات و دروسکردن ژاوەژاو لە ناوچەیلیگ ناسک.

"سام رادپور" یەکیگ لە دیارترین کەسەیل ناو تووڕەگە، کە بە چەن ساڵیگە لە ئەوروپا نیشتەجییە، و لەبان ئەنتەرنێت فێر وەکارهاوردن چەک و دروسکردن ژاوەژاو کردیاد.

وەگورەی لێکۆڵینەوەیل، بڕیار بویە ئی گرووپە لەناو جادەیل بحویلن و کارەیل تونوتیژی جیوەجی بکەن ئەگەر هەر جەنگیگ یا پەلاماریگ مووشەکی رویدا.

رادپور لەناو ژینگەیل ئەوروپی کار کردیە وەتایبەت لە سوید کە وەزارەتەگە وت بویەسە سویتیگ ئەرا چالاکی گرووپە تیرۆرەیل جویر موجاهدی خەڵق و ئەهوازیەیل.

وەگورەی قسەی ئەو کەسەیلە کە گیریانە، رادپور پەیوەندی وەگەرد کەسەیلیگ لە بزووتنەوەی شاهی داشتگە لەتاویان خود رەزا پەهلەوی، و فەرمان لە دەزگای مۆساد ئیسرائیلی بردیە، و یەکەم پلانی قاچاخکردن چەک ئەرا ناو ئیران بویە.

وەزارەت ئاسایش ئیران دووپات کرد کە گشت ئەندامەیل تووڕەگە دەسگیر کریان و دویای تەواوبوین لێکۆڵینەوە ئاشکرای ئەو هویردەکاریەیل کریەێد.