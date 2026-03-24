‏ئیران ٣٠ کەس وە توومەت سیخوڕی دەسگیر کەێد

‏شەفەق نیوز - تاران

‏وەزارەت ئەمنی ئیران، ئمڕوو سێشەممە، دەسگیرکردن 30 وەکرایگیریاگ ئەرا ئیسرائیل لە پارێزگایل هەمەدان و لوڕستان و کرمان راگەیان، دووپاتکرد دەس گردنە وەبان چەن چەک و ئامێرەیل "ستارلینک" لە لایان.‏

‏وەزارەتەگە لە بەیانیگ وت: "24 کەس لەوانە، رویداو و شوونەیل بنکەیل سەربازی و ئەمنی و پۆلیس، وەگەرد شوون جێگیربوین پاسەوانەیل و کەرەستەیل سەربازی لە شارەیل جیاوازی پارێزگای هەمەدان ئەرا ڕژێم ئەمریکی-سەهیۆنی کلکردنە، و شمارەیگ لەی شوونەیلە لە هێرشە ئاسمانییەیل دوژمن کەفتنە وەر پەلامار. هەمیش دەس گیریاگە بان 11 ئامێر لە نەوەی نوو مانگە دەسکردەیل ستارلینک، وەگەرد بڕیگ چەک گەرم و سەرد کە لایان بویە".

‏وتیش: "ئەو بەشە تریش کە دەسگیر کریان سەر وە پارێزگای لوڕستانن و پەیوەندی داشتیە وە یەکیک لە تاقمەیل تێرۆریستی کە وە وەکالەت کار کەن ئەرا کووکردن زانیاری ئەرا دەزگایل جاسووسی دوژمن ئەمریکی-سەهیۆنی، و خەریک پلان‌دانان بوین ئەرا دروسکردن ئاژاوە لە شەقامەیل وە پای فەرمان دوژمن".

‏دیاریکرد،ناسنامەی دو کەس لە پارێزگای کرمان دیاری کریاگە و دەسگیر کریەن کە خەریک گواستنەوەی چەکن لە ژێر پەردەی "خێزان"، و دەس گیریاگە بان 7 دەوانچە و 10 مەخزەن فیشەک لایان.

‏جی باسە جەنگەگە ئەرا 25ەمین رووژ وەبان یەک بەردەوامە، وەگەرد بەردەوامی ئاڵوگۆڕکردن پەلامارەیل مووشەکی و فڕۆکەی بیفڕۆکەوان لە ناوەین ئیران و هاوپەیمانی ئەمریکی-ئیسرائیلی، لە ناوڕاس بەرزەوبوین گرژییەیل لە خوەرئاوای ناوڕاس.