ئیران سیخوڕیگ وەسێدارە دەێد زانیاریەیل ناسک ئەرا ئیسرائیل پیشکەش کردگە

شەفەق نيوز- تەهران

ئاژانس خەوەری ميزان سەروە دەسەڵات دادوەری ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە پیاییگ توومەتبار وە سیخوڕی ئەرا ئیسرائیل دریا سێدارە، کە وت: ناوی کۆرش کەیوانی بویە.

ئاژانسەگە دیاری کرد کە ئەو. پیاوە تاوانبار کریا وە پیشکەشکردن وینە و زانیاریەیلیگ لەبان شوینەیلیگ گرنگ لەناو ئیران ئەرا دەزگای مۆساد ئیسرائیلی.

ئاژانس خەوەری "فارس" ئیرانی ئەو خەوەرە لەبان ئێکس بڵاو کرد کە وت: فەرمان وەسێدارەدان کۆرش کەیوانی جیوەجی کریا، کە سیخوڕ بویە ئەرا بەرژەوەنی رژیم سەهیۆنی.

وتیش: ئەو کابرا وینە و زانیاریەیلیگ لەبان شوینەیلیگ ناسک لەناو وڵات ئەرا ئەفسەرەیل مۆساد پیشکەش کردگە، ئەوەیش دویای تەواوکردن ریکارەیل یاسایی و واژووکردن داگکای باڵا لە وڵات.