ئیران سیخوڕیگ موساد ئیسرائیلی لە سێدارە دەێد

شەفەق نیوز ـ تەهران

دادگای ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، سزای لە سێدارەداین وەبان هاوڵاتی ئیرانی بابەک شەهبازی جیوەجیکرد، لەدویای شەرمەزارکردنی وە توومەت سیخوڕی ئەرا دەزگای "مۆساد" ئیسرائیلی.

ئاژانس "فارس" راگەیان سزای لە سێدارەداین وابان سیخوڕ موساد بابەک شەهبازی جیوەجیکریا، وەلایەن دادگای باڵای ئیران سزاگە پەسەن کریا".

ئاشکرایکرد، "شەهبازی جویر بریکار لە مژار دیزاین و بەسانن دەزگای سبلیت ئەرا کۆمپانیایەیل سەر وە ناوەن و رێکخریاگەیل ئەمنی و سەربازی و پەیوەنیەیل کارکردیە، کەسیگ وەناو ئیسماعیل فکری ناسیە کە وەهەمان شیوە لە 17ی حوزەیران 2025 لەسێدارە دریا، وە توومەت دەسمیەتیدان مۆساد، دویای ئەوەگ وە هاوکاری وەرد دەزگای هەواڵگری ئیسرائیل وە تاوان باند و گەندەڵی وەبان زەوی سزا دریا.

دیاریکرد "شەهبازی زانیاری دویز و تایوەت پەیوەنیدار وەناونیشانەیل پرۆژەیل ئیرانی و جویر چالاکی و ری هاتن وەناو و دەرچگن لە شوینەیل و زانیاری هەواڵگێرییەل ترەک گرنگ وە ئەفسەرەیل مۆساد دایە".

لەلایگیش، سەرۆک دەسڵات دادوەری ئیران غولام حسێن موحسنی ئەجەئی لە بەیانیگ وت ؛"دادگا لە ئیران وە تونی و وەپای یاسا و دادپەروەری مامەڵە وەرد سیخوڕەیل کەێد، و رویوەڕویبوین سیخوڕەیل داواکاری رەواس وەرد دامەزراوەیل ئەمنی ئەو وڵاتە ریوشوین هەوەجەکریاگ گیرێدەوەر.