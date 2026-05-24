ئیران "سیخوڕیگ" دەێدە سێدارە کە دزە وە زانیارییەیل سەربازی کردگە و 15 کەس لە فارس دەسگیر کەێد

دەسەڵات دادوەری لە ئیران، ئمڕوو یەکشەممە، جیوەجیکردن فەرمان لەسێدارەدان کەسیگ راگەیان کە تاوانبار کریاس وە سیخوڕیکردن و داین زانیارییەیل ناسک وە "دوشمن" کە پەیوەندی وە پیشەسازییەیل وەرگری ئیرانی دیرن.

دەسەڵات دادوەری، لە ماڵپەڕ فەرمی خوەی وت: سیخوڕەگە زانیارییەیلیگ ناسک لەباوەت یەکیگ لە شوینە پەیوەندیدارەیل وە پیشەسازییەیل وەرگری کلکردیە، وتیش: دۊای سێ رووژ لە کلکردن ئەو زانیارییەیلە شوینەگە کەفتە وەر پەلاماریگ و وە تەواوی ویران کریا.

لە چوارچیوەیگ پەیوەندیدار، ئاژانس "تەسنیم" ئیرانی خەوەردا لە دەسگیرکردن 15 کەس لە پارێزگای فارس، وە توومەت بەشداریکردن لە کارەیل ئاژاوەگیڕی، بی ئاشکراکردن وردەکارییەیل زیاتر لەباوەت سروشت توومەتەیل یا بنەمای رۊداوەیل.