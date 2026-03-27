ئیران سکاڵا لەبان ئیمارات توومار کەێد و هەڕەشەی وەرگریکردن رەوای دەێد

کلکریای ئیران لە نەتەوە یەکگرتگەیل، ئەمیر سەعید ئیروانی، ئمڕوو جومعە، نامەیگ ناڕەزایی ئەرا ئەمیندار گشتی نەتەوە یەکگرتگەیل و سەرۆک ئەنجومەن ئاسایش ناودەوڵەتی کل کرد، لەباوەت ئەوە کە ئیمارات خاک و ئاسمان خوەی ئەرا پەلاماردان ئیران واز کردگە.

ئیروانی لە نامەگە وت: ئیران ماف خوەی هەڵگرێد ئەرا جیوەجیکردن ریکارەیل خوازیاگ و گونجیاگ، لە ناویان وەکارهاوردن ماف وەرگری رەوا.

ئەنجومەن مافەیل مرۆڤ سەر وە نەتەوە یەکگرتگەیل، وەرجە چەن رووژیگ، بڕیاریگ دەرکرد ک شەش وڵات ئەنجومەن هاوکاری کەنداو و ئوردن داوا کردۊن پەلامارەیل ئیران ئەرا بەسانن گەروو هورمز شەرمەزار کرد و داوا لە تاران کرد گشت پەلامارەیل بی دەسپیچگ بووسنێد.

لە لاییگ ترەک، تاران ئاشکرا کرد ک مووشەکەیلی "تەنیا بنکە و ناوەندەیل سەروە ئەمریکا، ک دژمن یەکەمە، کەنە ئامانج".

لە وەرانوەر ئەوە، ئەنوەر قەرقاش، سڵاکار دیپلۆماسی سەرۆک ئیمارات، دووپات کرد ک هەر پەلاماردانیگ وەبان مەردم بیگوناه یا ژیرخان، یا هەر هەڕەشەیگ ئەرا ئاسایش وزە و هاتوچو ناودەوڵەتی بی وەڵام نیەمێنێد، و دووپات کرد ک ماف وەرگری لە خوەی ئەرا وڵاتەکەی دیرێد.

هەرلیوا، لانا نوسیبە، خانمە وەزیر دەوڵەت ئیمارات، هوشداری دا لە دەرئەنجامەیل رخبار رەفتارەیل ئیران وەبان ئابووری جیهان، و دووپات کرد لە گرنگی مقیەتیکردن رێڕەوەیل ستراتیژی ئەرا دابینکردن وزە و زنجیرەیل بەشەوکردن جیهانی.

جی باسە ک ئیمارات لە سەرەتای جەنگەو ایگەیان کە پابەند بوود وە نەیان زەوی یان ئاسمان یا ئاو ئەرا هەر کاریگ سەربازی دژ وە ئیران، و هیچ پشتیوانییگ لۆجستی نەێد لەی بارەو.