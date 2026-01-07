‏ئیران سزای لە سێدارەداین ئەرا سیخوریگ "مۆساد" جیوەجی کرد

‏شەفەق نیوز ـ تەهران

‏دەسەڵاتدارەیل ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، عەلی ئەردستانی لەسێدارەدان لەدویای توومەتبارکردن وە سیخوریکردن ئەرا "مۆساد" دەزگای هەواڵگێری ئیسرائیلی.

‏وەپای راگەیانەیل ئیران، ئەو کەسە لەری تووڕەیل کۆمەڵایەتی وەلایەن دەزگای مۆساد وەکارهاوریاس، کارەیلیگ لە بەرژەوەنیان ئەنجامداس لە وەرانوەر بڕە پویل و بەڵێن دروکانی.

‏وەپای راگەیاننەیل، ئەردستانی وە پای تەمەیل ئەفسەریگ مۆساد، وینەی شوینەیل تایوەت گردیە و زانیاری لەبان ئامانجەیل دیاریکریاگ پیشکەشیان کردیە، لەدویای هەر ئەرکیگ بڕە پویلیگ لەری پویل ئەلکترۆنی وەرگردیە.

‏هەمیش لەری ئەفسەرەیل چەوی وە کەسەیلیگ ناسریاگ ناو ئیران کەفتیەلە شوینە جیاوازەیل، زانیاری وینەیل کە گردیان کردیە رادەسی کردیە و ئەرک نوو لەلی وەرگردیە.

‏مەوقەی لێکۆڵینەوە و دادگایی دان وەبان ئەوەگ دانایە وە تەواوی پەیوەنی وەرد ئەفسەرەیل مۆساد داشتیە، و زانیاری گرنگ وەپیان دایە.

