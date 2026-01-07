ئیران سزای لە سێدارەداین ئەرا سیخوریگ "مۆساد" جیوەجی کرد
شەفەق نیوز ـ تەهران
دەسەڵاتدارەیل ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، عەلی ئەردستانی لەسێدارەدان لەدویای توومەتبارکردن وە سیخوریکردن ئەرا "مۆساد" دەزگای هەواڵگێری ئیسرائیلی.
وەپای راگەیانەیل ئیران، ئەو کەسە لەری تووڕەیل کۆمەڵایەتی وەلایەن دەزگای مۆساد وەکارهاوریاس، کارەیلیگ لە بەرژەوەنیان ئەنجامداس لە وەرانوەر بڕە پویل و بەڵێن دروکانی.
وەپای راگەیاننەیل، ئەردستانی وە پای تەمەیل ئەفسەریگ مۆساد، وینەی شوینەیل تایوەت گردیە و زانیاری لەبان ئامانجەیل دیاریکریاگ پیشکەشیان کردیە، لەدویای هەر ئەرکیگ بڕە پویلیگ لەری پویل ئەلکترۆنی وەرگردیە.
هەمیش لەری ئەفسەرەیل چەوی وە کەسەیلیگ ناسریاگ ناو ئیران کەفتیەلە شوینە جیاوازەیل، زانیاری وینەیل کە گردیان کردیە رادەسی کردیە و ئەرک نوو لەلی وەرگردیە.
مەوقەی لێکۆڵینەوە و دادگایی دان وەبان ئەوەگ دانایە وە تەواوی پەیوەنی وەرد ئەفسەرەیل مۆساد داشتیە، و زانیاری گرنگ وەپیان دایە.