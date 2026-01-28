ئیران سزای لەسێدارەدان وەبان کەسیگ وە توومەت"سیخوڕ مۆساد" جیوەجیکرد
شەفەق نیوز – تەهران
دەسەڵاتدارەیل ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، سزای لە سێدارەداین تایوەت جیوەجیکردن ئەرا "حەمید ڕەزا سابت ئیسماعیل پوور"، دویای ئەوەگ وە توومەت سیخوڕی و دەسمیەتی هەواڵگری وەرد دەزگای مۆساد ئیسرائیلی تاوانبار کریاوێد.
ئاژانس "فارس" ئیرانی بڵاویکرد، جیوەجیکردن سزاگە دویای پەسەنکردنی وەلایەن دادگای باڵای ئیران و تەواوکردن گشت رێکارە یاسایی و دادوەرییەیل هاتگە.
وەپای بەیاننامەی دەزگای دادوەریی ئیران، تاوانبارگە پەیوەندی راستەوخوەی وەرد ئەفسەریگ هەواڵگریی سەر وە ئیسرائیل بویە و بەڵگەنامە و زانیاریی نهێنیی رادەسکردیە کە دەسوەردان بویە لە ئاسایش نەتەوەیی ئیران.
ئاژانسەگە دیاریکرد، وشکین چالاکیەیل نهێنی ناوبریاگ لە فەزای مەجازی (ئینتەرنێت) دەریخستیە کە بەڵگەنامە و زانیاریی هەستیار ئەرا ئەفسەریگ هەواڵگریی پەیوەنیدار وە ئیسرائیل کلکردیە.
ئاشکریکرد یەکیگ لەو ئەرکەیلە حەمید ڕەزا سابت ئەنجامی دایە، پێکهاتوی لە کردەی هەواڵگری و مەیدان، لەوانەگ سەنین کەلوپەل لۆجستی و گواستنەوە ماشین لە پارێزگایەیل ئەسفەهان و لوڕستان، وە مەبەست ریگە خوەشکردن ئەرا کردەوەیگ کە دامەزراوە موشەکییەیل سەر وە وەزارەت وەرگریی ئیرانی کردوێدە ئامانج، لەوەگ کە وە "کردەوە گەورەگە" ناسریاس.
لە گوزەشتە سوپای پاسداران ئیران راگەیان کە ئیسرائیل تەنیا توەنستیە کەمتر لە 3%ی سەکۆگان فرەدان موشەک ئیران بشکنێد، و دووپاتکرد کە توانایەیل موشەکی هێمانگ کاران و توان کارکردن دیرن.