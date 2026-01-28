‏ئیران سزای لەسێدارەدان وەبان کەسیگ وە توومەت"سیخوڕ مۆساد" جیوەجیکرد

‏شەفەق نیوز – تەهران

‏دەسەڵاتدارەیل ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، سزای لە سێدارەداین تایوەت جیوەجیکردن ئەرا "حەمید ڕەزا سابت ئیسماعیل پوور"، دویای ئەوەگ وە توومەت سیخوڕی و دەسمیەتی هەواڵگری وەرد دەزگای مۆساد ئیسرائیلی تاوانبار کریاوێد.

‏ئاژانس "فارس" ئیرانی بڵاویکرد، جیوەجیکردن سزاگە دویای پەسەنکردنی وەلایەن دادگای باڵای ئیران و تەواوکردن گشت رێکارە یاسایی و دادوەرییەیل هاتگە.

‏وەپای بەیاننامەی دەزگای دادوەریی ئیران، تاوانبارگە پەیوەندی راستەوخوەی وەرد ئەفسەریگ هەواڵگریی سەر وە ئیسرائیل بویە و بەڵگەنامە و زانیاریی نهێنیی رادەسکردیە کە دەسوەردان بویە لە ئاسایش نەتەوەیی ئیران.

‏ئاژانسەگە دیاریکرد، وشکین چالاکیەیل نهێنی ناوبریاگ لە فەزای مەجازی (ئینتەرنێت) دەریخستیە کە بەڵگەنامە و زانیاریی هەستیار ئەرا ئەفسەریگ هەواڵگریی پەیوەنیدار وە ئیسرائیل کلکردیە.

‏ئاشکریکرد یەکیگ لەو ئەرکەیلە حەمید ڕەزا سابت ئەنجامی دایە، پێکهاتوی لە کردەی هەواڵگری و مەیدان، لەوانەگ سەنین کەلوپەل لۆجستی و گواستنەوە ماشین لە پارێزگایەیل ئەسفەهان و لوڕستان، وە مەبەست ریگە خوەشکردن ئەرا کردەوەیگ کە دامەزراوە موشەکییەیل سەر وە وەزارەت وەرگریی ئیرانی کردوێدە ئامانج، لەوەگ کە وە "کردەوە گەورەگە" ناسریاس.

‏لە گوزەشتە سوپای پاسداران ئیران راگەیان کە ئیسرائیل تەنیا توەنستیە کەمتر لە 3%ی سەکۆگان فرەدان موشەک ئیران بشکنێد، و دووپاتکرد کە توانایەیل موشەکی هێمانگ کاران و توان کارکردن دیرن.

