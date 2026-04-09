‏ئیران.. زیاتر لە ٣ هەزار کوشیاگ لە دەسوەپیکردن جەنگەگەو و ٤٠٪ لە تەرمەیل ناسنامەیان دیار نییە

شەفەق نیوز – تەهران

‏سەرۆک دەزگای پزیشک دادوەری لە ئیران، ئمڕوو پەنجشەممە، ڕاگەیان شمارەی کوشیایەگەیل لە وەخت دەسوەپیکردن جەنگەگە لە 28 شوبات گوزەشتە و تا ئیسە، لە 3 هەزار کەس رەدکردیە، و هێمان بەش فرەیگ لە تەرمەیل هەوەجە وە ڕێکارەیل دیاریکردن ناسنامە کەن.

‏ئەو وەرپرسە ئیرانییە ڕوشن کرد "نزیکەی 40٪ لە تەرمەیل هەوەجە وە کارەیل پزیشکی دادوەری کەن ئەرا ناسین خاوەنەیلیان و گلەودانیان ئەرا ناو خێزانەیلیان".

‏دووپاتکرد کە پزیشک دادوەری تەقەلای فرەیگ دەێد ئەرا تەواوکردن ئی کارەیلە لە ناو ئەو بارودۆخ سەختە کە جەنگەگە دروسیکردیە".

