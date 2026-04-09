ئیران.. زیاتر لە ٣ هەزار کوشیاگ لە دەسوەپیکردن جەنگەگەو و ٤٠٪ لە تەرمەیل ناسنامەیان دیار نییە
2026-04-09T10:51:23+00:00
شەفەق نیوز – تەهران
سەرۆک دەزگای پزیشک دادوەری لە ئیران، ئمڕوو پەنجشەممە، ڕاگەیان شمارەی کوشیایەگەیل لە وەخت دەسوەپیکردن جەنگەگە لە 28 شوبات گوزەشتە و تا ئیسە، لە 3 هەزار کەس رەدکردیە، و هێمان بەش فرەیگ لە تەرمەیل هەوەجە وە ڕێکارەیل دیاریکردن ناسنامە کەن.
ئەو وەرپرسە ئیرانییە ڕوشن کرد "نزیکەی 40٪ لە تەرمەیل هەوەجە وە کارەیل پزیشکی دادوەری کەن ئەرا ناسین خاوەنەیلیان و گلەودانیان ئەرا ناو خێزانەیلیان".
دووپاتکرد کە پزیشک دادوەری تەقەلای فرەیگ دەێد ئەرا تەواوکردن ئی کارەیلە لە ناو ئەو بارودۆخ سەختە کە جەنگەگە دروسیکردیە".