ئیران زانیاری لەبان ئەو پیەڵەیلە بڵاوکەێد ئمڕوو کریانە ئامانج و هەڕەشەی بەسیان تەنگ باب ئەلمەندەب کەێد
شەفەق نیوز ـ تەهران
ئاژانس رۆیتەرز، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان وەرپرسیگ ئیرانی هەڕەشەی بەسانن تەنگ باب ئەلمەندەب کرد لە پسایگ ئەگەر بارودۆخەگە لە کنترۆل دەربچوود.
رۆیتەرز لە زوان وەرپرسیگ ئیرانی راگەیان، تەهران نەرمی نیشان نیەیەێد چوینکە ئەمریکا داوای خوەی وەدەسدان کەێد.
وتیش: ئەگەر بارودۆخەگە لە کۆنترۆل دەرچوود هاوپەیمانەیل ئیران باب ئەلمەندەب بەسن.
لەلایگ ترەک پێگەی "ئەکسیۆس" لە زوان وەرپرسیگ ئەمریکی بڵاویکرد پەلامارەیل بان دوورگەی "خارک" ئەو شوینە سەربازییەیلە کردیەسە ئامانج کە کە لە گوزەشتە پەلامار دریانە.
لەبان ئاست ناوخوەیی، پارێزگار زەنگان ئیران پشتڕاسی کرد کە پەلامارە ئاسمانییەگەی ئمڕوو پیەڵیگ کڕ ئاسنین لە نزیک ئاوای "ئەمین ئاباد" لە باکوور خوەرئاوای وڵاتەگە کردیەسە ئامانج.
هەمیش، تیم فریاگوزاری پارێزگای ئازەربایجان خوەرهەڵات راگەیان کە لە ئەنجام پەلاماریگ تر وەبان پیەڵیگ لە شار "هەشتڕۆد" لە باکوور خوەرئاوای ئیران، کەسیگ کوشیا.