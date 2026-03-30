‏ئیران رەدیکەێد دەس داشتوید لە پەلامارداین وێستگەی ئاو لە کوەیت وئیسرائیل توومەتبار کەێد

‏ئیران، ئمڕوو دوشەممە، دەس داشتن خوەی لە پەلامارداین وێستگەیگ ئەرا پاکەوکردن ئاو لە کوەیت رەدکرد، و ئیسرائیل توومەتبار کرد وە دەسداشتن ئی پەلامارە ک بویە هووکار زەرەد مادی لە شوینەگە.

‏ئیبراهیم زولفەقاری، قسەکەر بارەگای خاتەم ئەلئەنبیای سەر وە سوپای پاسداران ئیران، لە بەیانیگ وت: "دەسدرویژی دڕندانەی قەوارەی زایۆنی ئەرا بان وێستگەی پاکەوکردن ئاو لە دەوڵەت کوەیت، وە بەهانەی توومەتبارکردن کۆمار ئیسلامی ئیران، بەڵگەیگە ئەرا دڵپیسی داگیرکەرەیل".

‏بەیاننامەگە وتیش: "بنکەیل و بەرژەوەنییەیل ئەمریکا لە ناوچەگە، وەگەرد ژیرخان و دامەزراوە سەربازی و ئەمنی و ئابوورییەیل ئیسرائیل، جویر ئامانج هێز وەشێنەر ئیمە مینێدەو".

‏بەیاننامەگە داوا لە وڵاتەیل ناوچەی خوەرئاوای ئاسیا کرد "هووشیار بوون وەرانوەر پیلانەیل دوژمنەیل ئەمریکای زایۆنی ئەرا شیوانن ئارامی، و کوتایی بێیەن وە بوین سوپای ئەمریکا و زایۆنییەیل داگیرکەر لە ناوچەگە".

‏ئەوەیش لە وەختیگە ک ئیوارەی یەکشەممە، پەلاماریگ کریاێیدە بان بینایگ خزمەتگوزاری لە یەکیگ لە وێستگەیل کارەبا و پاڵاوتن ئاو لە کوەیت، و بویە هووکار زەرد مادی لە ناو شوونەگە.

‏