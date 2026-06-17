ئێران رزگارکردن ١٣٣ فڕۆکەی نەفەرهەڵگر لە ماوەی جەنگ وەرد ئەمریکا و ئیسرائیل راگەیان
شەفەق نیوز - تەهران
رێکخریاگ فڕۆکەوانی مەدەنی ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان 133 فڕۆکەی نەفەرهەڵگر لە ماوەی جەنگ وەرد ئەمریکا و ئیسرائیل رزگار کریا.
سەرۆک رێکخریاگەگە، ئەبو زەڕ شیروودی، وت: فڕۆکەیلە ئەرا فڕۆکەخانەیل بیوەی بریان، و 36 مۆڵەت دەرکریا ئەرا گواستنەوەی فڕۆکەیل ئەرا دەرەوەی وڵات. دیاری کرد وە "ئەنجامداین 25 پەیوەنی وەرد رێکخریاگ فڕۆکەوانی مەدەنی ناودەوڵەتی (ئیکاو) ئەرا دویاچگن لەو زەردەیلە کە وە ژێرخانەیل فڕۆکەوانی وڵاتەکە رەسیە وە مدوو جەنگ ئەمریکی-ئیسرائیلی".
ئەمریکا و ئیسرائیل لە (28 شوبات/فێبریوار 2026) پەلامار ئیران دان، ک سەرکردەیل رژێم ئیرانی و چەن بنکەییگ ئامانج گردن. ئیران لە وەرانوەری ئیسرائیل و بنکەیل ئەمریکی لە کەنداو بۆمبواران کرد، تا لە نیسان/ئەپریل گوزەشتە ئاگربەسیگ وەختانە راگەیانن، رۆژ یەکشەممەی گوزەشتە، رێککەفتنیگ سەرەتایی ئەرا وەسانن جەنگ لە ناوچەگە وەتەواوی ئیمزا کریا.